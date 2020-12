La vacunación, ¿otro fiasco?

Hay ciertas afirmaciones en la entrevista con el alcalde de Salamanca que hoy publicamos en LA GACETA que ponen los pelos de punta, y otras que mueven a profunda reflexión.

Cuando el periódico pregunta a Carlos García Carbayo si ha sido informado de cómo se va a realizar la vacunación en Salamanca, el máximo responsable del Consistorio admite que no le han contado nada. Ni la Junta de Alfonso Fernández Mañueco, ni mucho menos el Gobierno de Pedro Sánchez. Estamos a una semana de que empiecen a inmunizar a la población, y los responsables de las instituciones locales y provinciales no tienen noticia de los dispositivos, los medios materiales y humanos, los lugares, los tiempos y las prioridades de la vacunación.

Esto comienza a parecerse mucho a lo que ocurrió a finales de febrero y primeros de marzo, cuando el Gobierno sanchista recibía aviso tras aviso de las autoridades sanitarias mundiales y nacionales sobre la inminente llegada de una pandemia de muy alto peligro, y nadie movió un dedo. A partir de ahí, todo fue un desastre.

Esta incapacidad para adelantarse a los acontecimientos por parte de este Gobierno incapaz de poner los bueyes delante del carro se repitió al final del verano con la segunda ola. Todos los expertos avisaban de que llegaría más pronto que tarde pero ni Simón, ni Illa, ni mucho menos Sánchez, se preocuparon de otra cosa que no fuera disfrutar de las vacaciones. Eso sí, previamente le habían endosado el marrón a las autonomías, haciendo una dejación de funciones que roza lo criminal.

Como no hay dos sin tres, el desmadre vuelve a repetirse a la hora de coordinar las medidas para evitar que las Navidades se conviertan en el tsunami que provoque la tercera ola. Sánchez, Illa y Simón se lavan las manos y permiten que España se convierta en un incontrolable mosaico de normativas, horarios y restricciones, de tal manera que los ciudadanos tiene muy difícil mantener la disciplina cuando el caos invita al desenfreno.

Ahora la campaña de vacunación puede convertirse en la cuarta estación de este viacrucis de despropósitos que nos está conduciendo a la cumbre de la desgracia, como el peor país del mundo a la hora de combatir el coronavirus.

El alcalde reconoce también que la comunicación del Ayuntamiento con la Junta fue manifiestamente mejorable durante los primeros meses de pandemia, aunque ahora ha mejorado. Es la de Carbayo una visión benévola del desbarajuste informativo que han protagonizado Casado e Igea, los dos encargados de transmitir a diario los bandazos de su estrategia frente al virus.

Dentro de ese marco de benevolencia con la gestión del Gobierno regional, el alcalde hace una profesión de fe, al asegurar que las decisiones de la Consejería de Sanidad están basadas en la opinión de los expertos. Mañueco, Igea y Casado han adoptado muchas medidas avaladas por los expertos y otras muchas al margen de la ciencia, lo cual no es necesariamente malo, pues los científicos analizan y proponen, pero no gobiernan. Lo que no se puede hacer es ponerlos de forma permanente como pantalla de las decisiones políticas que se van tomando. Para empezar, porque epidemiólogos tan prestigiosos como los nuestros tendrán en Madrid, en Asturias, en Suecia o en Estados Unidos, y cada comité de esas regiones y países ha marcado direcciones muchas veces contrarias en la lucha contra la pandemia. Para seguir, porque son los políticos los que eligen a los expertos (de una u otra opinión). Y para terminar, porque muchas veces no ni los científicos se ponen de acuerdo entre ellos y sus resoluciones se limitan a ofrecer diferentes posibilidades.

Por ejemplo: ¿qué expertos de Castilla y León han recomendado las reuniones de hasta diez personas de dos núcleos familiares distintos en Navidad, en lugar de limitar los encuentros a los convivientes?

En esto de las fiestas, como con la vacuna, todo es política, donde lo importante es acertar. Y no hay que esperar mucho: a la vuelta de la Navidad sabremos si estamos ante otro fiasco colectivo.