La transparen- cia ha cambiado mucho en Castilla y León, tanto que no se parece casi nada a aquel proyecto ilusionante de abrir las entrañas de la Administración regional a los ojos de los ciudadanos que los actuales responsables de la Junta nos vendieron al principio de la legislatura. En la era del Covid la transparencia castellana y leonesa se ha convertido en un asunto opaco, un concepto más cercano al ilusionismo que al conocimiento. El vicepresidente y consejero de Transparencia, Francisco Igea, es el artífice de esta mutación, que consiste no solo en ocultar los criterios de desescalada, cada vez más turbios, sino también en esconder bajo la alfombra las sentencias de los tribunales contrarias al Gobierno regional, que ya constituyen otra epidemia.

Primero fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que tumbó a finales de octubre el toque de queda “adelantado” dos días por decisión del propio Igea y con total consciencia de estar cometiendo lo más parecido a una prevaricación. Poco después el mismo TSJ echó para atrás la prohibición de salidas de los ancianos de las residencias, sin que en ningún caso se produjera acto de contrición alguno por parte del “vice”. Pero el más sonado de los varapalos se lo dio hace poco más de una semana el Tribunal Supremo cuando anuló de forma cautelar el adelanto del toque de queda (otra vez, ¡es que no aprenden!), decretado y anunciado en esta ocasión por el presidente de la Junta. Y la última patada en los mismísimos argumentos jurídicos se la dio el Supremo al Gobierno de Fernández Mañueco el pasado jueves, cuando resolvió que restringir a 25 el número de fieles en las misas era una medida arbitraria, por el sencillo, lógico, matemático y geométrico argumento de que no se puede aplicar la misma limitación a una capilla de barrio que a la catedral.

En esta última ocasión, y a la vista de cómo llovían sobre la Junta los autos ‘condenatorios’, Igea aplicó los nuevos principios de la Transparencia y ocultó el revés judicial, al mismo tiempo que anunciaba la ampliación del cupo de fieles a un tercio del aforo, como si fuera cosa suya (y de Mañueco). Por supuesto, al poco tiempo se conoció el auto de marras y el “vice” volvió a quedar como aquel torero en Las Ventas (al parecer fue en Almagro donde el diestro salió protegido por el Ejército, pero lo de Las Ventas le da más pedigrí).

Estos ejercicios fallidos de malabarismo responden al alto grado de nerviosismo que vive el triunvirato sanitario de Castilla y León. Con toda su buena voluntad, Mañueco, Igea y Casado van de costalada en costalada, con los peores datos en todas las olas, sin saber muy bien cómo meterle mano al morlaco y pinchando en hueso casi siempre.

Ahora volvemos a tener buenos datos de contagios, la curva desciende a gran velocidad y los hospitales se van vaciando, pero ya no valen los criterios de desescalada de las dos olas anteriores, sino que se aplica otro baremo, un tanto indefinido, que deja a los hosteleros, comerciantes y resto de empresas y autónomos al albur del bueno ojo de los mandatarios de la Junta. En esta tercera etapa de relajación no cuentan los contagios, la positividad o la trazabilidad. Una provincia como Salamanca puede tener bajos niveles de riesgo en esos indicadores (está camino de ello) pero si la UCI no está por debajo del 25% de ocupación Covid no se abre la mano. Y aún así, todo dependerá de cómo estén las UCIs de las otras ocho provincias. Ahora mismo no sabemos si tienen que estar todas por debajo del 25% o bastaría con que bajase la media regional y desconocemos si se relajarán las restricciones en toda la Comunidad o solo en aquellas provincias con mejores datos, o si llegado el momento Mañueco, Igea y Casado volverán a cambiar de criterio.

Con tanta transparencia ‘a la carta’ y tantos datos (en eso de los datos, hay que reconocerlo, la Junta obtiene un sobresaliente) han perdido de vista el objetivo, que además de salvar la vida y proteger la salud, es ofrecer un horizonte de certeza a los ciudadanos.