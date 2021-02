La tele como arma de destrucción

La televisión que usted y yo pagamos se ha convertido en un puesto avanzado del contubernio socialcomunista, hasta el punto de que hay días en que los informativos parecen el Nodo del movimiento sanchista o el ariete goebbeliano de la revolución del galapagarado, que igual da. Como parte de la estrategia marcada desde Moncloa y Villatinaja, los ataques televisivos a la Corona forman parte de la parrilla diaria, en la que igual te asan un abuelo que te achicharran a una infanta. La última y vomitiva fechoría de Televisión Española la emitieron ayer en ‘Las mañanas de la 1’, con el sugestivo titular de “Leonor se va de España, como su abuelo”. El otro titular posible, pongamos algo así como “La Infanta se va a estudiar a Gales”, les parecía demasiado imparcial y había que meterle dinamita.

De esta guisa, Rosa María Mateo, a las órdenes de Iván Redondo y Pablo Iglesias, está elevando a TVE a las más altas cotas de la ignominia a la vez que el Ente desciende a las más bajas cotas de audiencia. Y no es de extrañar, porque sus informativos no se pueden ver sin tener siempre la bolsa de plástico a mano.

En cualquier caso, hay que reconocer la maestría de Laboratorios Redondo y su maquinaria mediática, la que pagamos entre todos sumada a la que Rajoy y Soraya regalaron a la izquierda, para marcar la agenda con los escándalos de los otros mientras entierran los suyos. El caso del juicio a Bárcenas es un ejemplo paradigmático. Una noticia de segunda o tercera la convierten en el gran lodazal donde sumergir al líder de la oposición, incluso aunque el delincuente presidiario haya sido incapaz de aportar una sola novedad. Todo lo que dice ya lo dijo, y todas las pruebas que anunció se quedaron en humo. Pero eso no impide que las televisiones y los periódicos del régimen se lancen a la yugular de Casado, como si Luis el Cabrón hubiera estado repartiendo sobres en la sede de Génova hasta ayer mismo. Eso sí, Filesa, los Gal, los Eres de Andalucía y ahora el caso de las escandalosas ayudas a Isofotón en las que están implicados dos ministros del PSOE no tienen nada que ver con Pedro Sánchez, porque una norma no escrita, pero vigente en el ideario de la progresía, impone que el trinque socialista forme parte del pasado incluso antes de que salga a la luz.

De Isofotón, nada, y para que no se hable de la chacha que los marqueses de Iglesias y Montero han metido en su dacha de Galapagar con sueldo de 52.000 euros, los comunistas antes bolivarianos y ahora prorrusos de Podemos lanzan la cortina de humo de una proposición de ley para que las injurias a la Corona, el enaltecimiento de los etarras y las ofensas a la religión no sean delito. Así matan dos pájaros de un tiro: impiden que se hable de la niñera de lujo de los Ceaucescu y de paso atacan a la Monarquía, a la Iglesia católica y a las víctimas del terrorismo. No hay nada sagrado para esta gentuza, salvo su odio a todo lo que los demás veneramos. Destruir lo que nos une es el objetivo que a su vez les mantiene unidos con golpistas y filoterroristas cuyos votos necesitan para gobernar.

A veces la gravedad de la pandemia nos impide denunciar con la contundencia que merece este proceso descarado de voladura de nuestra democracia. Aunque los conspiradores actúan a plena luz y no esconden sus intenciones destructivas, nunca verán en la televisión de todos un reportaje sobre este golpe de estado en diferido. Sus protagonistas seguirán siendo tratados con cuidado exquisito, mientras los representantes de la democracia constitucional son sometidos con saña a la más cruel de las penas de telediario.

A falta de noticias sobre el avance de la revolución, prepárense para las próximas entregas de Producciones Redondo y Mateo SA. No verán los féretros de los muertos por el Covid, ni las UCIs a rebosar; no asomarán los escándalos de las niñeras ni preguntarán a los ministros socialistas de los isofotones, pero tendrán sesión continua de Bárcenas y una nueva serie al estilo Heidi de la Infanta Leonor buscando a su abuelo en Gales. Ah, y no se olviden de la bolsa.