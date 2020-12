La táctica

La revalorización tradicional del espíritu navideño ha sufrido un duro revés este año y nos recuerda que grandes asuntos protagonistas de nuestras sociedades se han convertido en asuntos menores. Ocupamos otra posición de salida. Puede no ser casual que una serie de éxito lleve por título gambito de dama, una táctica de apertura del juego del ajedrez.

También es curioso que la serie, como todo hoy en nuestra cultura, nos deslumbre con comportamientos y escenarios, pero no muestre la resolución sobre el tablero de una sola jugada, ni su tensión, porque paradójicamente, las partidas se resuelven en nada mientras el argumento traza el camino al triunfo de una joven. Gusta, especialmente, la vida en los hoteles de las competiciones y la interpretación de su protagonista.

Y quizá nos guste también porque un maestro ajedrecista apuntó cómo poner el primer pie en el camino incierto de una partida. En esa táctica, se ofrece al contrario un peón a cambio de obtener un espacio de movimiento para la reina. No puedo evitar la asociación, con el sacrificio inesperado, indescriptible, de nuestras piezas en el tablero de este tiempo y la condena a la inmovilidad vivida. Hay reglas e ideas nuevas para conocer cómo jugar nuestra partida en pleno escenario pandémico y me aferro al sentimiento de construcción del mundo propio, cercano, que fundamentalmente nos ha alejado de los nuestros, de los otros, y de cualquier desconocido que no se detendrá en nuestras vidas. Porque la distancia humana es el paso más costoso de cuantos hemos aceptado a favor del bien común, en la lucha por la existencia amenazada por el acoso de la enfermedad a medias de controlar y por el hundimiento de nuestros modos laborales de sustento.

Reconstruir los nexos cotidianos para dar forma a la comunidad perdida, a la solidaridad perdurable. Empezar por desactivar soledades, por comprender, por necesitarnos, por colaborar activamente en el bienestar propio y colectivo sería nuestra mejor jugada.

Se buscan tácticas para iniciar esta apertura decisiva. Como a la jugadora de la serie, entre el sueño y la alucinación, se nos aparece un tablero imaginario sobre el techo, donde ensayar jugadas libres, con la ventaja de ser dos a la vez, ganador y vencido. Contamos con la psicología y la sociología que nos animan a organizar espacios y tareas cercanos para afrontar diseños sociales más reales y sostenibles. Y siempre con la experiencia de quien vivió antes. Albert Einstein echa mano del pensamiento elemental para explicar la vida cotidiana porque existimos para los demás, “ante todo para aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende nuestra felicidad; pero también para tantos desconocidos a cuyo destino nos vincula una simpatía”. Simple jugada de táctica humanista que sustituirá a las desaparecidas entre los escombros neoliberales de nuestro tiempo.