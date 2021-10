La ‘solución Carriedo’

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno sanchista, Nadia Calviño, se piensan que nuestra extensa y despoblada Castilla y León es algo así como un Silicon Valley de la llanura o un Singapur mesetario. Solo así se puede entender que hayan obligado a la Junta de Alonso Fernández Mañueco a elegir tres de los quinientos proyectos presentados por la Comunidad como aspirantes a recibir los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia.

Pensar que tres propuestas para nueve provincias con 94.000 kilómetros cuadrados pueden servir de palanca para recuperar la actividad económica destrozada por la pandemia es desconocer la realidad de una Región que necesita el apoyo de los dineros europeos en todos sus sectores y todas y cada una de sus 2.248 municipios.

Así que cuando Calviño le comunicó hace solo unos días el alcance del tijeretazo a Mañueco, el presidente se encontró en un buen aprieto. Menos mal que por ahí pasaba el palentino Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, que se sacó de la manga tres proyectos capaces de abarcar prácticamente todos los enclaves y todos los sectores: la modernización y digitalización de las grandes y medianas empresas y autónomos de Castilla y León, la lucha contra la despoblación en colaboración con las entidades locales y la modernización de la educación, la sanidad, servicios sociales y dependencia.

No sé si los quinientos proyectos originales abarcarían tanto como incluyen estos tres enormes contenedores, cuyo enunciado no deja a casi nadie fuera de las opciones a contar con el maná europeo.

La otra ‘gracia’ que Calviño le comunicó a Mañueco, como al resto de presidentes autonómicos, es que ninguno tendrá poder para redirigir, reorientar o priorizar el dinero de Bruselas. Aquí las cuantías y los destinos de las ayudas las decide el Gobierno central y la Junta tendrá que asumir el papel de mero gestor de los deseos de Moncloa. Y ya sabemos lo que eso significa: Pedro Sánchez se apuntará los tantos, posará para todas las fotos donde haya cuotas de popularidad que rascar, y le dejará a Mañueco el ‘marrón’ de la burocracia y de tener que decir ‘no’ a muchas de las solicitudes de inversión y subvenciones.

Mañueco anunció estos tres grandes bloques del proyecto castellano y leonés en su intervención en la clausura del II Congreso del Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca que organizó ayer este periódico, al mismo tiempo que expresaba su queja, no solo porque tiene las manos atadas, sino también por el trato discriminatorio que Castilla y León viene sufriendo por parte del Ejecutivo sanchista en el reparto de fondos. Pese a las alianzas con otras autonomías marginadas en favor de los ‘socios preferentes’ del Gobierno (separatistas catalanes y vascos), a los castellanos y leoneses nos aplicarán la misma ‘disciplina’ a la hora de distribuir las decenas de miles de millones de euros que llegarán de la UE en los próximos dos años. A la cola, como siempre,

En Salamanca, por cierto, ya sabemos cómo las gasta Sánchez a la hora de decidir dónde invierte. Los presupuestos del Estado para 2022 son una prueba evidente, pese a lo que dijeran ayer los parlamentarios socialistas Elena Diego y David Serrada, empeñados en justificar lo injustificable. A la senadora y al diputado parece que les hubieran obligado a defenderlos bajo pena de excomunión, pero la escuálida inversión en esta provincia no tiene defensa posible. Ambos hicieron lo que pudieron pero no convencieron a nadie. Solo les faltó decir que estos ridículos presupuestos contribuyen al desarrollo de Salamanca... porque si no desarrollamos el ingenio y la imaginación para buscarnos la vida sin inversiones del Estado, las vamos a pasar canutas. Bien cierto.