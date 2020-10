Estamos encerrados. La consejera Verónica Casado nos aclara que ‘ciertas conductas irresponsables propiciaron el incremento de casos’. Vamos, que la “seño” nos ha castigado dejándonos 15 días sin ir al centro comercial y también se ha debido enfadar con los de Santa Marta, Villares, Carbajosa, Cabrerizos, Villamayor... y no les deja venir, no se sabe bien por qué.

¿Hemos sido malos? La “seño” sabe que no nos pusimos siempre la mascarilla en reuniones con familia o amigos. Es verdad. También que no hemos dejado de apelotonarnos, que no aprendemos.

Otros han sido incluso muy malos. La “seño” tiene razón: No se han encerrado cuando se lo ha dicho el médico; o no se han querido hacer la PCR; otros, locos, siguen negando al virus... Pero es que por cuatro pagamos todos y no es justo. Y que tenga en cuenta que todos vemos límites de velocidad en cualquier carretera, cada año hay una campaña brutal de Tráfico, pero en el “cole” en el que se está convirtiendo nuestra vida, el equipo directivo, quitó los carteles de ‘peligro COVID’ al llegar el verano.

Y cuando no llevaban algunos mascarilla, no pasaba nada. Y si se saltaban la cuarentena, no había expediente. Y eso es culpa del director de los 17 colegios de España, Pedro Sánchez, que dejó a estos centros sin normas que permitieran a los tutores (alcaldes) expedientar a los malotes. Y, además, en Francia se ayuda a la gente que puede pasarlo mal por el cierre del negocio o que tiene que elegir entre someterse a la PCR y arriesgarse a dejar de tener ingresos, o esconderse. Saben que la crisis no es igual para un funcionario que para un autónomo. Y aquí nuestro Gobierno aún no.

No sé si en otras aulas ocurrió lo mismo, pero en la de Salamanca, que estamos tan mal, no sentimos que existieran “policías” hasta hace nada. Hubo reuniones de peñas en verano y fue un no parar de botellones. Y la Policía Nacional y la Guardia Civil se han hartado de permanecer a la espera de órdenes. Debe ser que el director no es de la cuerda de la “seño”. Además es de enchufes y manías como se vio con Madrid.

Y sí, seremos irresponsables, pero los 17 “colegios” que dirige en España nuestro director tienen cada uno normas distintas y él ha pasado de todo. Y nos toca ir a cursar optativas a otros “coles” y no, “seño”, no es irresponsabilidad nuestra que haya tantas normas, algunas ocurrencias. Es del director y responsabilidad de cada coordinador si cambian hasta por aulas.

Y nuestra aula llamada Salamanca casi siempre está tan malita y el nuevo científico de cabecera, Rafael Bengoa, aconsejaba en general desde hace meses que debía “mutar la capacidad de testear, rastrear, aislar y decidir rápido”.

Aquí no prohibieron las reuniones de más de seis personas o el consumo en la barra de bar cuando llegamos, por ejemplo, a los 300 casos de incidencia acumulada por 100.000 habitantes... y en “coles” vecinos, como Galicia o Asturias, aplican esas medidas hasta con 190. Y no fue culpa nuestra que vinieran “niños” de fuera, que sabíamos todos que llegarían, y que no se tomaran antes medidas. Ahora, “seño”, nuestra clase sale en la tele... pero para pagar la pena del telediario. Y no nos llame irresponsables. En todo caso, irresponsabilidad muy compartida.

‘Seño’, queremos que nos explique bien cada medida y a lo mejor comprendemos para qué sirve cerrar nuestra aula. Este confinamiento que hemos estrenado hoy no nos protege de nadie que venga -estamos casi peor que ninguno-; ayer hubo “operación salida”; y todos podemos “huir” hasta andando. Ahora incluso la teoría de la ‘inmunidad de rebaño’ parece ser que es una falacia, según 80 científicos. Salvo que esto sea una actividad de jugar a escaparse cuando el “profe” no mira, no se entiende.

Consejera, sé que su papel no es ni mucho menos fácil, que lleva mucho sufrido y que es necesario tomar medidas duras. Pero, por favor, deje de reñirnos como a niños.