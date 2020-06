Me palpo, como en una autoexploración concienzuda, las ganas de vivir. Nada destacable. Mido los niveles de inmersión en el futuro inmediato y los noto bajos, inusualmente perezosos. Tomo el pulso a mis afectos y los tengo disparados. Con necesidad de tratamiento urgente. Han pasado 2.328 horas desde el 14 de marzo en este estado de alerta, con fases imposibles de narrar en pocas líneas; y aparezco en esta jornada, que casualmente es el día en el que me obstino en cumplir años desde hace algunos, como salida de un viaje a través de un agujero de gusano. Busco un diagnóstico. Sufro de deconstrucción prematura. Con todo lo que hemos luchado todos en tantos años... y todo en suspenso. El espacio entre paréntesis es inmenso y me imagino a todos nosotros sentados en sillas flotantes sin poder acercarnos, dónde lo que más me desazona es la sensación de no apoyar los pies en el suelo.

Por los síntomas se puede deducir que estoy algo así como activamente impotente. Si hago un balance flash de estos días inmediatos, pienso en que lo que más me ha hecho llorar, sonreír o esforzarme ha sido la estrategia personal y colectiva vivida en torno a la salud. Sería la palabra originaria de todo lo que hemos construido sobre ella para protegerla. Es curioso que de su etimología latina proceda también salvación, en una asociación benefactora y antigua y hoy cargada de significación y acción.

Salud como el bien supremo que nos aleja del padecimiento, que nos permite continuar el camino, que nos aleja de los cuidados dependientes, que nos hace tomar conciencia de nuestra identidad profunda cuando hace un amago de abandonarnos; un estado de gracia innato que nos aparta del mundo cuando no nos acompaña.

En esta pandemia entre los hospitales y los lugares de vida de cada ciudadano ha habido un espacio intermedio en las ciudades que quienes lo han pisado no pueden olvidar. Telas o plásticos separaban la luz del día, la realidad cotidiana aniquilada, de la entrada al hospital de referencia. Instalados por Protección civil o el Ejército, eran el primer paso en la recepción de ciudadanos asustados y enfermos. Para ellos, la prueba inesperada consistía en conseguir llegar, ahogados, con la angustia en los ojos, al equipo médico que esperaba a la puerta y que guiaba sus pasos con su ánimo y su voz. Como piezas rotas, apenas vestidos, vencidos, helados, tristes, al final de esos metros inacabables, esperaban unos brazos sanadores donde derrumbarse.

Tomo los últimos adjetivos de la amiga querida que lo ha vivido y resistido. Admiro toda su persona y con ella brindaré hoy, por su fuerza para contarlo por quienes no pueden hacerlo, por su ánimo indestructible. Y porque la vida nos acaricie y vuelvan las ciudades a nosotros, como las imagina Ismael Serrano, donde todas las bocas de metro tengan un/a enamorado/a esperando. ¡Salud!