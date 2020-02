La reverencia frente al delincuente

El jueves 6 de febrero de 2020 pasará a la historia como el día en que el hombre que más manda en España le hizo una profunda reverencia a un delincuente supremacista. No fue Pedro Sánchez, no se equivoquen. En este Gobierno no manda el Doctor No, manda un tal Iván Redondo, el asesor áulico, una especie de Goebbels en versión moderna, convertido ahora en valido y factótum del presidente. Redondo gobierna, controla y decide, mientras Sánchez disfruta del poder, del Falcon y del colchón de La Moncloa. Es el Gran Vicepresidente en la Sombra, con facultades más que presidenciales.

Y fue este vasco, experto en hacer decir a los políticos lo que los votantes quieren oír, el que dobló el espinazo ante el supremacista Torra, en un encuentro en el que el Gobierno de España se comportó como vasallo del Gobierno de Cataluña.

Podríamos interpretar el gesto a la tremenda y deducir que con esa cabezada gubernamental nos humillamos todos los españoles ante un malhechor inhabilitado por no respetar el imperio de la ley, pero también podemos afirmar, a coro con los socios podemitas de Sánchez, que tanto él como su valido vasco “no nos representan”.

Nos podemos poner estupendos y pensar que no nos afecta lo ocurrido en el Palacio de la Generalidad, pero nos va a dar igual, porque la humillación de ayer es un proceso cuyos capítulos se irán desarrollando en las próximas semanas, y nos afectará no solo al orgullo, sino también al bolsillo y, lo que es más grave, a nuestra identidad como españoles.

El encuentro en sí mismo fue una auténtica vergüenza, un escupitajo a la cara de los demócratas de este país. El presidente del Gobierno de la nación fue recibido con lazos amarillos, un insulto descarado al poder judicial, como si España fuera una república bananera con presos políticos, con pancartas a favor de los delincuentes convictos y no arrepentidos, con un protocolo en el que Sánchez admitió ser tratado como el presidente de un estado extranjero, y con un Torra crecido pese a su condición de cadáver político amortizado. Tan crecido que tuvo la desfachatez de regalar libros en inglés sobre derechos humanos, libertad y justicia, al representante del Ejecutivo nacional. El Doctor Sánchez podía haber tenido un ataque de dignidad y haberle regalado por su parte un ejemplar del Mein Kampz de Hitler, el manual de cabecera de un supremacista como Torra, o al menos de tirarle con los libros a la cabeza. Pero no. El líder del Partido Sanchista está en modo “descompresión” y solo quiere batallas con la oposición constitucionalista. La comprensión y la amistad la reserva para los golpistas de todo signo.

El oprobioso encuentro y las concesiones subsiguientes en esa mesa de diálogo, de igual a igual entre un Gobierno de la nación y una región que se cree Estado, nos costarán muy caros. El voto de los secesionistas para aprobar los Presupuestos para este año nos va a salir por un ojo de la cara. De momento, en la carpeta donde figuran los pagos al chantaje de ERC y JperCat figura un aumento del 67% de las inversiones del Estado en Cataluña, hasta llegar a los 2.250 millones, una promesa de cupo fiscal (la Generalidad se quedará con más dinero de los impuestos recaudados en Cataluña) y está en marcha la cesión de las competencias en aeropuertos (más transferencias y más empleo controlado por los separatistas).

Todo a cambio de un puñado de votos. Todo para resolver un conflicto político que nunca ha sido tal (en Cataluña no hay otro conflicto que el de un gobierno regional en rebeldía, que aspira a saquear las arcas del Estado español antes de darle con la puerta en las narices). Por eso dice Sánchez que para arreglar el problema, “con la ley no basta”. Por eso en el texto a negociar con Torra ni se menciona la Constitución. A ambos les importa un comino.