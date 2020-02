La raspa de la sardina

Declaraba Alfonso Fernández Mañueco este pasado viernes, ante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que consideraba “fundamental” que el Gobierno del Doctor Pedro Sánchez “atienda las reivindicaciones de Castilla y León”. El presidente de la Junta intentaba así mostrarse reivindicativo, sin perder las formas y el buen talante que tanto le sirvieron durante sus dos legislaturas como alcalde de Salamanca. Eso ocurría poco antes de que la ministra de Hacienda mostrara su nula sensibilidad con las reivindicaciones de Castilla y León y se negara en redondo a pagar los 142 millones de euros que el Ejecutivo sociocomunista le debe a esta Comunidad autónoma. Vamos, que las buenas formas, adecuadas para la política municipal, no surten efecto cuando se trata con tiburones de la política nacional. A ese nivel, si no acudes con el cuchillo entre los dientes, sales más pelado que la raspa de una sardina.

El consejero de Hacienda, Carlos Carriedo, tampoco es de los que acostumbran a tensar las negociaciones con posiciones de fuerza (eso lo hacía mejor sin duda su antecesora Pilar del Olmo) sino que prefiere la paciencia y el desgaste del contrario como estrategias para llegar a acuerdos. No le ha ido mal cuando ha ejercido como portavoz del Grupo del PP en las Cortes regionales o cuando ha estado al frente de las consejerías de Sanidad y Medio Ambiente, pero ante un enemigo sin escrúpulos y con tapones en las orejas como la ministra Montero, no valen las buenas formas ni los argumentos, por más elegantes y sólidos que sean.

El Gobierno central le debe 142 millones de euros a Castilla y León por el IVA que los castellanos y leoneses pagamos en 2017 y que el Estado debió transferir el año pasado porque pertenece a esta Comunidad. Es una cantidad muy importante, que fue gastada por la Junta en nóminas y proyectos, en la confianza de que le sería reintegrada. Pero un cambio normativo arbitrado en su día por el ministro Cristóbal Montoro (sigue haciendo daño desde la distancia de su retiro) sirve de excusa al Ejecutivo de Sánchez para ahogar a las autonomías leales a España y ahorrarse en total 2.500 millones que le vendrán muy bien para sufragar la larga lista de promesas y concesiones a los golpistas catalanes de ERC y JperCat y a los separatistas (camuflados) del PNV.

En estos casi dos años transcurridos desde que le conocemos como inquilino de La Moncloa, hemos podido comprobar que el Doctor Sánchez no es de los que escatimen dinero de todos los españoles para comprar votos y voluntades. Pero está claro que la teta de la cerda no da para tanto gurriato y un somero cálculo de las facturas comprometidas con el supremacista inhabilitado Torra en la famosa “reunión de la gran vergüenza” superan con creces esos 2.500 millones. Solo la mejora del aeropuerto del Prat nos costará 1.500 millones, y a eso hay que añadir los muchos miles de euros que el Gobierno sanchista-comunista ha anunciado para el corredor del Mediterráneo, las estaciones de Sants y La Sagrera, la ciudad aeroportuaria y los accesos al puerto de Barcelona, además de una fiscalidad ‘especial’ (a la carta y por supuesto generosa) para Cataluña. El Doctor No considera fundamental atender las reivindicaciones de los golpistas y sus ‘supporters’, y para autonomías humildes, modestas y sumisas como Castilla y León solo le quedan las migajas, si es que cae alguna de esa Mesa de Negociación Gobierno-Generalidad que Sánchez y el inhabilitado representante del fugado abrirán en breve.

Fernández Mañueco y Carriedo son tan buena gente y tan ingenuos que incluso están deseando que este Gobierno abra cuanto antes la negociación para reformar la financiación autonómica. Como si Castilla y León tuviera la más mínima oportunidad de salir beneficiada frente a Cataluña, País Vasco, Valencia y el resto de autonomías ‘fieles’ al sanchismo, que no a España. La oportunidad de oro para esa reforma fueron los siete años de Rajoy, y el PP la dejó pasar, como tantos otros trenes que nunca volverán.