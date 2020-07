La prostituta y el coronavirus

En Italia tienen un problema muy serio: Una prostituta ha dado positivo al Covid y las autoridades sanitarias son incapaces de localizar a los clientes que visitaron su concurrido apartamento-lupanar de Sicilia en los últimos 14 días. Por más que buscan y amenazan no encuentran y tiene mucho que ver que si aparecen también deben someterse a pruebas sus parejas. A una chica tan popular ahora no la conoce nadie.

En Cataluña trabajan a tope también rastreadores y gestores del cumplimiento del Covid, que son los que proponen sanciones en el caso de que alguno se salte la normativa a la torera. Lo único que deben ser bastante flojitos porque se les ha escapado que la pareja y los hijos de la alcaldesa Colau se han ido a la segunda residencia, a pesar de que la Generalitat prohibió estos desplazamientos. Si la alcaldesa incumple, ¿cómo no va a estar Barcelona al borde del confinamiento? La crisis está dejando al descubierto la gestión de muchos gobiernos: A-probó Galicia con su rebrote, se salvó el País Vasco pese a todo, y suspenden Aragón y sobre todo Cataluña, esta última con políticos hábiles pero solo para echar a España la culpa de todo.

A la alcaldesa de todas formas se la disculpa ahora porque está muy ocupada poniendo en marcha los baños públicos que no discriminen entre hombres y mujeres y tampoco a las personas “no binarias”, que son las que no se identifican ni con un género ni con otro. Ahora los “no binarios” no saben a qué baño entrar y Ada Colau trabaja duro estos días para que ni un “no binario” más tenga esa duda, con baños para todos, todas y todes.

Almeida, su homólogo de Madrid, es más soso y está más a otras cosas, como potenciar los toros. Ahora que el Covid ha dado un respiro a su ciudad, el alcalde aprovecha por ponerse del lado de la fiesta nacional y para arrasar de nuevo en popularidad, ahora a cuenta del deporte. Colchonero sin tapujos, enamora a los madridistas. Hoy por hoy es el único político del PP que cae bien a los suyos y a los de Cs y que además puede arañar votos de Vox y del PSOE de González, justo lo que necesita el centro derecha para ganar. Cada vez son más los que le ven como el único capaz de echar a Pedro Sánchez de La Moncloa, pero también los que creen que Casado no se apartará y que como mucho hará un Rivera y le dejará cuando ya no tenga opciones, como le ha ocurrido a Arrimadas.

El foco del PP también está ahora cada vez más en Fernández Mañueco, fortalecido por un pacto regional que le ha dado visibilidad de barón. Castilla y León además está bien sanitariamente, aunque es cierto que vivimos lamentablemente en la burbuja de no tener el volumen de turismo de la costa y estar despoblados. Además apenas vienen temporeros por lo que en nuestro caso la gente, principal factor de riesgo ahora, no existe.

No como en Aragón o en Cataluña, como bien sabe Illa. En otro gesto que confirma que el ministro es tan agradable como persona como nefasto en la gestión, decidió hacer test a los temporeros... pero para que regresaran a su país, no al entrar porque no vio necesario protegernos. Por si fuera poco, dejó sin planificar la estrategia de rastreadores, así que aportó su ineptitud a que Aragón y Cataluña sean dos coladeros del virus.

Cuando en lo único que hay unanimidad entre países es en que el sistema de rastreo es eficaz para frenar contagios, el ministro rechazó crear una tasa de profesionales por habitante como sí estableció Alemania (20 por 100.000, que serían 1.500 en Barcelona y no solo los 500 que trabajan). También rechazó prepararlos, cuando en Irlanda, por ejemplo, se encarga el Ejército. Total, que ahora cada comunidad va a su aire y los rastreadores son, en las comunidades superadas, cualquiera que pase por allí y se le entienda cuando pregunte por teléfono. Además encontrar contactos cada vez es más complejo porque algunos, por supervivencia económica, para no arruinarse con días de cierre, evitan comunicar síntomas o encuentros con amigos. ¿Por qué no se hacen tests aleatorios para reforzar el sistema de vigilancia? Ah, porque Illa los ve inútiles, como antes a las mascarillas.

Y lo más curioso de todo es que con lo anterior, al Gobierno aún le sorprende que países austeros, tipo Holanda, se nieguen a darnos dinero a cambio de nada.