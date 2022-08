La Plaza Mayor no se apaga

No hay venezolano que no diga que lo que vivimos ahora en España le suena: esta intromisión en nuestras libertades, estas prohibiciones constantes por decreto. A nuestro presidente le gusta el Falcon y le vuelve loco su helicóptero Puma. A Maduro también le va el lujo y además el ahorro, pero esto para los demás. Su pueblo se moría literalmente de hambre mientras él viajaba en un avión privado decorado por Gucci pero, eso sí, muy respetuoso con el medio ambiente porque cada uno de sus 32 asientos de cuero llevaba control de temperatura y no despilfarraba agua en la ducha tipo spa del avión, acabada en madera y oro. A nuestro presidente le encanta recorrer 25,6 kilómetros en helicóptero aunque queme 180 litros de queroseno y regularnos a los demás el aire acondicionado. Le encanta tener 22 ministerios, aunque haya ministros con competencias de director general, y luego decirnos a los demás que ahorremos. Le chifla tener una tremenda tropa de coches oficiales, y sugerirnos al vulgo que vayamos en bicicleta.

Ya cuando escuchas decir con orgullo que a Sánchez le sigue China en sus consejos sobre la corbata, es para echarse a temblar. Y más aún cuando coge del régimen de Castro el chivateo, el dar pie a la denuncia popular, porque obliga al comercio a tener el termómetro a la vista para que todos lo veamos y actuemos como policías del régimen, como en la pandemia.

¿Por qué a 27 grados el aire y a 19 la calefacción? Porque lo dice Sánchez. El decreto sobre seguridad laboral fija temperaturas en locales de entre 17 y 27 grados y de 14 a 25 en aquellos donde se realicen trabajos ligeros, pero a Sánchez le da igual. El Gobierno está más en la línea de Garzón, preocupado por el desvanecimiento de pajarillos por el calor pero indiferente con los trabajadores. Si nos duchamos más porque sudamos, nos recorta el agua. Es que hasta los cerdos disfrutarán de una temperatura más acorde con la ley laboral que nosotros.

Y en esta que dice Ayuso que ‘tralarará’ lo de apagar la iluminación artística. Pero es que dice también Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca y en la lista de los hombres más tranquilos del mundo, que “trulurú”, que la iluminación artística de Salamanca se enciende. Porque el Gobierno, claro, en su deriva dictatorial tampoco tiene en cuenta si hay ciudades que ya han hecho el esfuerzo de reducir la contaminación ambiental, ni diferencia ciudades que viven del turismo de las que se dedican a otras cosas, que no es igual.

Y tiene razón Ayuso y tiene razón García Carbayo, a pesar de las manos a la cabeza de tanto ‘yupi’ del cambio climático. Es elegir entre ahorrar sin pies ni cabeza, cuando hay otras muchas formas, o la economía, porque el apagón que propone Sánchez es espantar al turismo, es la ruina para muchas empresas y la depresión, sí, porque es triste pasear a oscuras salvo que tengas plan. Tendrá que hablar Irene Montero, inventora de la iluminación con perspectiva de género o Colau, que incluso bajó farolas para que las mujeres estuviéramos más protegidas. Ahora callan cuando deberían defender a la mujer (porque que defiendan al hombre es tarea imposible).

Si en pandemia Sánchez nos encerró, ahora se aprovecha de Putin para manejar nuestras vidas otra vez. Gracias a este recorte de libertades, ahorraremos en factura de la luz y repararemos menos en que su Gobierno se ha declarado incapaz de reducirla. Con este recorte y la excusa de Putin, avanzará en su agenda 2030. Es obligar sin ni siquiera dar ayudas, cuando sin aire acondicionado inteligente es difícil conseguir los 27 grados y hay cortinas de aire que permiten mantener puertas abiertas. Es poner por delante su ideología, cuando somos un país para pocas bromas porque estamos a punto de abrazar la recesión, con inflación desbocada, amenaza de escasez de alimentos y precios imposibles en la cesta de la compra.

Olé por García Carbayo al negarse a dejarnos a oscuras. Nuestra Plaza Mayor no se apaga porque atrae turismo, porque nos da alegría, porque es la plaza más maravillosa del mundo capaz de despertar un “ohhh” cada vez que se ilumina. Nuestra plaza no se apaga porque además Salamanca no es menos que Vigo y allí su alcalde, socialista y presidente de la Federación de Municipios, instala ya fastuosas luces de Navidad.

Sánchez copió a Sebastián en lo de quitarse la corbata. El exministro prescindió de ella en julio de 2011 y en diciembre estaba en la calle porque ganó Rajoy, pero es verdad que el Gobierno no tenía mando en la empresa habitual para el recuento de votos. Ahora nos distrae con el aire acondicionado mientras trabaja para hacerse también con el control del CNI.