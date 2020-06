Un buen Ribera de Duero sabe siempre mejor después de una buena soba histórico-artística por el centro de Salamanca. A todas mis visitas las someto con indolencia al mismo ritual, especialmente extenuante si tiene lugar en verano y ‘conditio sine qua non’ para deleitarse después con lo mejor de nuestra mesa. Y hasta ahora nadie se ha quejado, a pesar de que tiendo a extenderme más de lo que dicta el manual del buen anfitrión en recorridos y explicaciones. ¿Qué culpa tengo yo de que en Salamanca haya tanto imprescindible que conocer? La lista es tan larga que solo los invitados en mejores condiciones físicas e intelectuales resisten hasta llegar a la Plaza de los Bandos, donde los dejo con la boca abierta cuando saco a pasear las crónicas de Doña María la Brava, arrojando sobre las tumbas de sus hijos las cabezas de sus asesinos, en la Iglesia de Santo Tomé. Aunque reconozco que ese relato me ensombrece, porque encuentro en él el reflejo irresoluble de esa España de los dos bandos, paralizada por su propio enconamiento, autodefinida desde el enfrentamiento. Se diría que los unos no saben ser nada sin los otros. Y viceversa.

Disfruto mucho más como cicerone de las huellas de la Escuela de Salamanca. En alguna ocasión he llegado incluso a abusar de la amabilidad del prior de los Dominicos, Ricardo de Luis Carballada, que como buen teólogo habla fluidamente alemán, para que explicase en persona a algún alto cargo del gobierno de Merkel que lo que hoy entendemos por Derechos Humanos surgió en el semillero espiritual de San Esteban, y darme yo así el gusto de proyectar al menos un rayo de luz sobre esa otra España que no asoma jamás por el Congreso de los Diputados. Confieso mi pecado de vanidad y agradezco la santa paciencia que demostraron los santos dominicos con mis ocurrencias, pero salvo esos escasos momentos de alivio histórico, la realidad de España es la que es, enzarzada en disputas inútiles lejanas a nuestros más altos momentos y más propias de los de San Benito y los de Santo Tomé, que a golpe de terror en las calles tuvieron subyugada a la ciudad de Salamanca en sus peores años del siglo XV.

A lo largo de la historia, esa España de los bandos a la que me refiero ha escalado cumbres, como lo fue la Guerra Civil, y ha cedido espacio a la razón y a la convivencia, como durante la Transición. Y ahora, que se cumplen exactamente dos años desde que Sánchez nombró los ministros de este gobierno que nos avergüenza, me pregunto en qué punto de ese diagrama de curvas nos encontramos. Los últimos debates parlamentarios, constituyen, desde luego, un síntoma alarmante. Desde el “te vas a enterar” de José Ignacio Echániz y el “¿me estás amenazando” de Adriana Lastra, digno de un “dímelo en la calle” como en la canción de Sabina, hasta el sainete de “Don Fernando, la señora marquesa y el hijo del terrorista”, que de no haber sido representado en sede parlamentaria y todavía en jornada de luto nacional, sino, quizá, en una corrala, habría tenido incluso gracia.

Es más que evidente que el “estado de alarma” ha fracasado como medio para luchar contra el avance del coronavirus, situando a España como uno de los países con mayor número de muertos del mundo respecto a su población, pero ha servido muy eficientemente para perpetuar y dar carta de legitimidad a un estado de excepción no declarado hasta ahora, que arrastraba ya cuatro elecciones generales en cinco años, un intento de golpe en Cataluña, dos mociones de censura y tres investiduras fallidas. Se mire como se mire, suma puntos la España de los bandos, con la que perdemos todos, lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿quién gana con todo esto? En las facultades de Periodismo, no nos enseñan a decir lo que al público le agrada escuchar, ni mucho menos a “acompañar y aportar color, calle y cercanía”, como al borde del vómito he escuchado recientemente a un directivo de medios de comunicación, sino a averiguar quién ha hecho qué, dónde, cuándo y por qué, antes de pasar con garantías a la última y definitiva de las preguntas: ¿a beneficio de quién? Y mientras los que perdemos estamos todos a la vista, empezando por los quién sabe ya cuántos muertos y sus familias y terminando por los ciudadanos que hemos extraviado derechos, libertades y porvenir por el camino, aquí solo se beneficia una caterva que en una situación de “auténtica normalidad” jamás lograría ni siquiera rozar un cargo de responsabilidad pública. Por eso, esta semana más que nunca, celebraré a distancia la fiesta de San Juan de Sahagún, el único que encontró la manera de pacificar Salamanca, invocando al patrón para que nos inspire en esta aciaga España de hoy, convertida de nuevo en una gigantesca y nefasta Plaza de los Bandos. ¡Lo que daría yo! por ver a San Juan de Sahagún plantarse ante el consejo de ministros y hacer el milagro: ¡Tente, necio!