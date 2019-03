Nos hemos vuelto completamente locos. El siglo XXI nos ha traído avances formidables, pero también una estupidez supina en algunos ámbitos. Uno de ellos es la proliferación de los mal llamados animalistas y del peligroso ‘lobby’ vegano. Por primera vez en la historia de la humanidad, un grupo de presión que goza de subvenciones millonarias y que está marcado por el sectarismo y los comportamientos fascistas, pone en cuestión algo sagrado. Y no es sagrado por el simple hecho de que sea una tradición o una costumbre. Lo es porque va íntimamente ligado a la supervivencia del ser humano.

Los animales siempre han estado a nuestro servicio. Es algo incuestionable que no tiene que ver ni con modas ni con momentos determinados de la historia. Antes fueron una indispensable ayuda para desarrollar la agricultura, por ejemplo. Y hoy siguen siendo parte indispensable de la alimentación. Por mucho que nos vendan que es posible no comer carne o pescado, se trata de un principio inaceptable si queremos gozar de todos los nutrientes necesarios para llevar una vida saludable.

Puedo llegar a entender que cada uno, haciendo uso de su libertad, coma lo que le venga en gana. Como si quiere estar toda su santa vida engullendo nabos y berzas. Pero lo que no se puede tolerar es que traten de imponer sus enfermizos gustos. Que impidan que sigamos disfrutando de un buen chuletón o de una lubina a la espalda. Que millones se personas sigan ganándose la vida con actividades tan loables como son la ganadería y la pesca. Por ahí no se puede pasar. Eso es fascismo. Fascismo urbanita. Pregonado y practicado por una serie de indocumentados “hijos de papá” que lo más cerca que han estado del medio rural es en la Casa de Campo de Madrid. Auténticos analfabetos que desconocen por completo la importancia que tiene la ganadería en la supervivencia de muchos pueblos. Salvajes que pretenden que acabemos devorados por plagas de jabalíes y de alimañas mientras nos recluimos en nuestras casas a comer hierba fresca y a fumar marihuana. Me resisto a aceptar esa dictadura y hay que luchar contra ella.

El PACMA representa en España esa hipocresía lega del animalismo. Ese gusto por considerar a los animales como iguales, pero no dar ni una sola alternativa a los problemas que generaría que a todos se nos fuese “la olla” y nos volviésemos vegetarianos o veganos de la noche a la mañana. Aprovechando la absoluta incompetencia de la Junta de Castilla y León, han logrado que la Justicia paralizara la práctica de la caza en la Región. Hay que blindarse ante esta amenaza porque no van a ahorrar gastos en contratar a los mejores abogados para fastidiar la existencia a todo hijo de vecino.

Como han fastidiado al ganadero de Cilleros de La Bastida que, en defensa propia y de sus ovejas, tuvo que matar a un perro salvaje y asesino. Algo va mal en España cuando la Justicia sienta en el banquillo a alguien que tiene este comportamiento legítimo y razonable. Es para avergonzarnos.

No me gustan los zoos. Denuncio el maltrato gratuito. Abogo por el bienestar animal. Pero no pierdo de vista su función. Su papel secundario al servicio del ser humano. Es bueno recordarlo porque algunos parecen haberlo olvidado. Esos excrementos humanos que no perdonan el paseíto diario del perro, pero que no se ocupan ni de sus hijos ni de sus mayores. Esos mequetrefes que se resisten a aceptar que existen razas de perros potencialmente peligrosas que pueden matar a un ser humano. Por muy bien amaestrados que estén, ese gen salvaje, como el que tiene un león o un tigre, no desaparece.

Hay que empezar a poner orden en esta escalada de estupidez que no sabemos a dónde nos va a llevar. Están en juego puestos de trabajo, el futuro de muchos pueblos, nuestra dieta mediterránea, nuestra libertad y también nuestra dignidad como personas. Eso sí, los que pretendan socavar estos principios nos van a tener enfrente. Y lucharemos a sangre y fuego. Que no les quepa ninguna duda.