La peor ola

Hemos entrado en la Semana Santa a las puertas de la cuarta ola, inundados por la incertidumbre. No sabemos si las medidas restrictivas de estos días conseguirán frenar la propagación del virus, lo que sí sabemos es que el crecimiento de los contagios que ahora sufrimos no tiene nada que ver con las vacaciones. El efecto de la movilidad no se notará hasta dentro de otra semana.

La misma incertidumbre que nos envuelve con las vacunas. No sabemos cuántas llegarán, ni cuándo nos tocará, porque la campaña de inmunización sigue el mismo patrón de lo que ha sido este año de lucha contra la pandemia: improvisación, órdenes contradictorias, restricciones con y sin cuento, y una gestión lastrada por la descoordinación y la ausencia de criterios.

Ha llegado un momento en que los ciudadanos ya no sabemos qué está permitido y qué está prohibido. Hay que consultar a cada paso una guía para comprobar qué es obligatorio en cada uno de los momentos y lugares. Y eso estando ‘en casa’, porque si cambias de región por algún motivo ‘legal’ tienes que hacer un nuevo cursillo sobre mascarillas, distancias, horarios y el resto de ocurrencias de cada uno de los gobernantes autonómicos.

Dentro del desastre general, estamos asistiendo a un despropósito de carácter mayúsculo: el descontrol y la falta de vacunas. En nuestra misma provincia de Salamanca conviven personas de sesenta años que está siendo vacunadas junto a otras de ochenta que no han recibido ni la citación. Pero lo más grave no es el desorden, sino la falta de viales. La Unión Europea está siendo el hazmerreír del mundo, como única gran potencia a la que las farmacéuticas están chuleando en el reparto, sin que nadie en Bruselas sea capaz de dar un puñetazo encima de la mesa y tomar las medidas extremas que requiere una situación extrema. No se entiende que haya otros países que se lleven las dosis porque pagan más. Si alguien con dos dedos de frente en la Comisión Europea echara las cuentas, se percataría con claridad meridiana de que no hay mejor euro que el invertido en vacunar a la población. Ahí merece la pena gastar todos los miles de millones que hagan falta, porque mantener por mucho más tiempo las restricciones y soportar una cuarta ola tendrá un coste infinitamente mayor que lo que se pueda pagar por acelerar la campaña de inmunización.

Hay otras dos soluciones a las que Europa o no llegará, o llegará tarde. La primera pasaba por liberar las patentes de las empresas farmacéuticas que han traicionado sus compromisos. Hubiera sido una salida rápida que hubiera permitido la producción en masa dentro de la UE, pero los mandatarios, incluido el Gobierno de Pedro Sánchez, votaron en contra de esa propuesta en la Organización Mundial de Comercio, con la excusa de no desincentivar la capacidad investigadora de las compañías. Fue una decisión cobarde, que nos va a costar muy caro a los españoles y al resto de europeos.

La otra alternativa que Bruselas tampoco ha querido ver hasta el momento era aprobar y comprar las vacunas rusa y china. Aquí la excusa, junto a los motivos políticos y la presunta falta de información, era que Europa exige que los viales sean producidos en fábricas del continente. Una soberana estupidez, si tenemos en cuenta que una buena parte de las vacunas producidas en Europa han estado saliendo, a veces de forma clandestina, camino de Gran Bretaña, Estado Unidos o Israel. Ahora, quizás demasiado tarde, los dirigentes de la Unión comienzan a dar los primeros pasos para dar el visto bueno a la Sputnik de Putin.

Europa falla y el Gobierno socialcomunista ni se entera. No ha movido un dedo para buscar alternativas ni ha presionado a Bruselas para acelerar la campaña, y se ha limitado a asegurarse el control de los fondos europeos que Sánchez repartirá como siempre: premiando a los separatistas y marginando a los territorios leales, como es el caso de Castilla y León.

La peor ola no es la de los contagios, sino la ola que llega de Madrid y Bruselas provocada por políticos estúpidos que nos gobiernan.