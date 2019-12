La peor calaña de la política

La llamada de Pedro Sánchez a Alfonso Fernández Mañueco le pilló cansado y el presidente en funciones ni siquiera fue capaz de contestar a los reproches y exigencias del titular de la Junta de Castilla y León. “Entiendo que ha tomado nota. No me ha dicho nada”, reconoció Alfonso Fernández Mañueco, en un alarde de optimismo, porque me gustaría a mí ver el cuaderno de notas de Sánchez, que puede estar tan vacío como sus apuntes de esa carrera de Ciencias Económicas y Empresariales que remató con Doctorado en Fraude.

“No va por el camino adecuado, sino por el de la radicalidad”. A Mañueco le puede su conocida bonhomía, a veces rayana en la candidez. Sánchez va camino de pactar no “con los que quieren golpear nuestro sistema de convivencia”, como le avisó el presidente de la Junta, sino con lo más selecto de la peor calaña política en la reciente historia de España.

Hagamos repaso, de mayor a menor indignidad y bajeza ética. Tenemos a los de Bildu en el número uno, con un terrorista como Arnaldo Otegui al frente, que no solo ha defendido y nunca ha renegado de ETA, sino que mantiene los mismos fines de independencia y socialismo comunista de la banda que ha asesinado a un millar de españoles. Con esta gentuza ha negociado su voto el PSOE de Sánchez, colocando a la inefable Adriana Lastra al frente de la delegación, el pasado martes, en una reunión de la que los proetarras salieron encantados.

A los vascos les siguen muy de cerca los representantes de Junts per Cat (en traducción libre, Juntos para Trincar), herederos del Molt Encarcelable Jordi Pujol, cabecilla de una saga de defraudadores y estafadores, y al mismo tiempo autor del exitoso Plan 2000 para convertir a los catalanes en enemigos de todo lo español. Con esta formación mafiosa, liderada por el Muy Cobarde Puigdemont y su títere Quim Torra, cuya plana mayor se reparte entre el oprobioso exilio y la cárcel por gravísimos delitos de sedición, ha decidido Sánchez negociar el futuro de Cataluña y de España. No solo son unos delincuentes confesos, sino que insisten en saltarse todas las leyes, incluidos el Estatuto de Autonomía y la Constitución, para llevar a los catalanes a la independencia y a la ruina.

Al mismo nivel de indecencia y criminalidad se sitúan los otros socios catalanes elegidos por Sánchez para su investidura: la banda del presidiario Oriol Junqueras, cabecilla de la sedición y principal interesado en agarrar por donde más duele al futuro Gobierno de España con el fin declarado de conseguir el indulto y la impunidad que le permitan llegar a la Presidencia de la Generalidad en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña. Son, a la vez que JperCat, padres putativos de los CDR y sus aprendices de terroristas, enemigos acérrimos de la Corona, de la Constitución y de todo lo que huela a España. Y son ellos quienes provocaron la llamada del Doctor Fraude a Mañueco, por una cuestión estratégica: quieren que Torra (léase Puigdemont) se involucre en las negociaciones para que no puedan llamarles botiflers (traidores) y les roben votos por pactar el Gobierno de la nación. Y para camuflar esa vergonzante bajada de pantalones ante el secesionismo, Sánchez se ha inventado una ronda de llamadas a los presidentes autonómicos que ni viene a cuento ni tiene ningún sentido.

Un escalón por debajo figura el PNV, cuyos votos ha comprado ya el PSOE sanchista con dinero y competencias, algo que han venido haciendo con cierta asiduidad los sucesivos presidentes de los gobiernos de España, el último Mariano Rajoy (2.400 millones del cupo regalados en 2017). Los de Urkullu no se declaran a favor del terrorismo, pero recogían con gusto las nueces cuanto ETA sacudía el árbol. Y están aprovechando el rebufo de la rebelión catalana para colar sus exigencias de independencia y la anexión de Navarra.

Un cuarto socio del proyecto de investidura sanchista de muy dudoso pelaje: los independentistas gallegos del BNG, que esta vez se han sumado a la estrategia peneuvista y piden dinero e inversiones para Galicia a cambio de su voto (uno).

Quedan los neocomunistas bolivarianos de Unidas Podemos, el socio principal y no menos peligroso que los anteriores. Enemigo declarado de la bandera y de España, el de la Coleta siempre ha sido favorable a la autodeterminación de cualquier territorio de la nación donde surja esa posibilidad y está empeñado en imponer un modelo de economía y de sociedad al estilo de la Venezuela de Chávez y Maduro.

Hay más veneno en ese cóctel de partidos que Sánchez está dispuesto a hacernos tragar a todos los españoles (Más País, Nueva Canarias, Teruel Existe...), pero baja el nivel y no merece la pena continuar para no amargarle al lector las Navidades. Disfruten y no se olviden de la vaselina.