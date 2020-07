La PAC, cosa de Santa Brígida

Hoy se celebra a Santa Brígida de Suecia, copatrona de Europa, esa mujer que en peregrinación a Santiago le dio por entrar en un convento y escuchó esa voz que le decía: “Yo en la vida sufrí pobreza y tú tienes demasiados lujos y comodidades”. Y su vida cambió.

Pues parece que de tanto viaje reciente a Bruselas y será por la falta de costumbre -estos meses anteriores le ha ido al pelo lo de delegar- el ministro Luis Planas se ha imbuido del espíritu de Santa Brígida de Suecia, país frugal.

Si ella asumió la vida en pobreza a partir de este momento, Planas ahora también, pero para los demás. Y por eso aplaude con ganas que el presupuesto de la PAC pase de los 383.000 euros en el marco financiero 2014-2020 a los 343.944 millones aprobados en la Cumbre de la UE. Se ha quedado solo aplaudiéndolo pero no le importa que le llamen de todo porque ahí sigue, con más pilas que el conejo de duracell. El ministro dice que la suma hay que hacerla en términos corrientes y las organizaciones en constantes porque entienden, como es lógico, que el mismo dinero no vale lo mismo en 2018 que en 2027 por la pérdida de valor adquisitivo y que por eso hay que tener en cuenta la inflación.

Se sabe por los hechos que la Santa quería la pobreza para ella y que, en cambio, el ministro no ha hecho, por ejemplo, ascos a ser el ministro de Agricultura que más cobra desde 2010. Se entiende que le parece normal que se tenga en cuenta la inflación a la hora de fijar los salarios, pero está visto que no para la ayuda que puedan recibir otros. Lo que no ha trascendido es si Santa Brígida era tan hábil como él, pero parece imposible.

Planas, valenciano de nacimiento y cordobés de adopción, llegó a ministro con el aval de ser un tecnócrata curtido en Europa, en la embajada de Marruecos y en la Consejería de Agricultura de Andalucía. Y en ese perfil bajo se ha mantenido protegido por su amiga del alma, la vice y también cordobesa Carmen Calvo, hasta el punto de que algunos llegamos a creernos que estaba en el Gobierno de Sánchez por sus conocimientos de Bruselas pero que de política, nada.

Pero ayer se apareció el Planas que intentó disputarle unas primarias a Susana Díaz, sin importarle que fuera la elegida de Griñán, que precisamente era el valedor del ahora ministro. Ayer apareció el mismo Planas político que despreció el apoyo de Felipe González para su candidatura sin que nadie supiera la razón... Hasta que después de perder la guerra de avales y tener que retirarse se supo que detrás había un tal Pedro Sánchez con el que mantenía una buena relación gracias a Carmen Calvo.

Ayer se fue el tecnócrata y se mostró el político, el que consiguió que durante toda una jornada no se hablara del fracaso del Gobierno con la PAC, que ha sido la moneda de cambio para el éxito global de la Cumbre. El que logró que al menos ayer el debate agrario quedara reducido a si los cálculos tienen que hacerse en términos constantes o corrientes, una banalidad cuando las organizaciones agrarias calculan que al año España perderá 800 millones de la PAC.

Planas no es solo un tecnócrata, es un político que sobrevive haciéndole pasillo al presidente del Gobierno cuando vuelve de Bruselas. Es un ministro hábil, capaz de sacarle partido a la equivocación de situar en un mapa dos veces seguidas a Guadalajara dentro de Castilla y León. Capaz de obligar a los consejeros a acudir de forma presencial hoy a la conferencia sectorial para hacerse la foto -y eso que algunos le expresaron el miedo por haber estado con temporeros- y a desviar los debates a su conveniencia, porque parece que para la reunión de hoy tiene reservada la polémica figura de “agricultor genuino” para así no profundizar en los fondos. Planas es un ministro que pacta con Castilla La Mancha la ayuda al vino, con los también socialistas extremeños la del porcino ibérico y que premia al olivar en la mayor cacicada agraria porque se lo debe a su tierra.

‘Tú tienes demasiados lujos y comodidades’, dice Planas mientras quita dinero al campo y busca que encima le den las gracias. Negocia mal la PAC, pero resulta que son los otros, pobres agricultores y ganaderos, los que no saben sumar. Mejor que no vuelva a Bruselas, mejor que esté lejos de Santa Brígida.