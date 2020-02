La mesa de la humillación

Algún día acabaremos de entender la gravedad de lo ocurrido ayer en una sala de La Moncloa. Tenemos los sentidos embotados con tanta mala noticia, estamos sometidos a una tan alta dosis de sucesos políticos y de los otros, que tardaremos meses, incluso años, en poder medir la profundidad de la ignominia, el hondo alcance de la traición y la humillación a España cometidos en la tarde de ayer por Pedro Sánchez y un puñado de sus ministros.

El presidente del Gobierno de todos los españoles se ha rebajado a negociar ya no de igual a igual, sino de inferior a superior, como un mendigo, un vasallo del delincuente inhabilitado Quim Torra, el supremacista representante no ya del Gobierno regional de Cataluña, sino de una banda de golpistas catalanes condenados por sedición y malversación.

A mí, como a ustedes, el que un arribista como Sánchez hinque la rodilla ante un tipejo como Torra me importa un comino. Pero cuando se trata del presidente de todos los españoles, cuando hablamos de la persona a la que una mayoría de ciudadanos de este país ha elegido para que represente nuestros intereses y busque lo mejor para España, entonces no solo me importa, sino que me duele, me escuece y me produce un asco intenso, casi de vómito.

Esa foto de la mesa de diálogo, que algunos consideran de negociación y que no es sino de rendición, pasará a la historia como testimonio de la mayor felonía cometida por un presidente democrático del Gobierno de España.

Porque no hay excusas. No nos engañemos y no dejemos que nos engañen: no hay ni la más mínima posibilidad de que esta mesa de la vergüenza sirva para desinflamar, para retomar los cauces de la sensatez, para devolver a la senda de la legalidad a Torra, Puigdemont, Junqueras y el resto de la tropa. Ninguna. Ellos seguirán a lo suyo, a destruir la nación, si cabe con más empeño ahora que son reconocidos como interlocutores en un ‘conflicto político’. Por tanto, esta mesa de la infamia solo puede servir para que a Pedro Sánchez le aprueben los presupuestos y el inquilino de La Moncloa pueda seguir calentando el colchón presidencial durante otros tres años. Para nada más. Si acaso, para que el Partido Sanchista consolide una alianza con los separatistas de Cataluña y el País Vasco, una entente diseñada para encerrar al centro derecha durante al menos una década.

Esta mesa hedionda no va a servir de funeral a la izquierda, como presumía ayer la portavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo, porque el abandono de la igualdad y la solidaridad no tiene coste para quien sigue disfrutando de una supuesta superioridad moral sobre una derecha acomplejada.

Lo de menos es lo que hayan ‘cambalacheado’ en la tarde de ayer durante este abyecto cónclave. Los golpistas exigen el reconocimiento del derecho de autodeterminación, el referéndum para separarse de España y la amnistía, el indulto o la liberación inmediata de los condenados por sedición y malversación. El ‘calientacolchones’ de La Moncloa no puede concederles las dos primeras exigencias porque no tiene mayoría cualificada para cambiar la Constitución y la tercera ya está en marcha.

La trascendencia no reside pues en las cesiones, que irán cayendo con el tiempo, sino en el mero hecho de conceder la superioridad institucional y moral a una banda de supremacistas, condenados por sedición, inhabilitados por desobedecer a los más altos tribunales e investigados por organizar un golpe contra la unidad y la democracia en España.

El trato que el presidente del Ejecutivo dispensa a los representantes de la mitad de una de las autonomías (la otra mitad fue ignorada completamente en el encuentro de ayer) supone un agravio comparativo, un insulto y un claro perjuicio para el resto de las regiones, y en especial para las que, como Castilla y León, pertenecen al régimen común y no podrán negociar prebendas semejantes a las que Torra y Junqueras van a arrancar de Sánchez.

Castilla y León debe sentirse marginada, olvidada y atacada por las conversaciones que arrancaron ayer en La Moncloa. Y el máximo representante de la Comunidad, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, debe protestar de forma enérgica ante este desprecio. Sus declaraciones de ayer respecto a la mesa, asegurando que este diálogo “no le parece el más adecuado en las formas” resultan demasiado suaves ante la gravedad de la situación. Esta vergüenza no se puede dejar pasar.