La mascarilla

A mí que no me vengan con discursitos oficiales tranquilizadores. La pandemia es peligrosa, el protocolo de contagio inexplicablemente complejo y no pienso salir de casa sin mascarilla. El primer muerto por el virus, cuyos síntomas son la indiferencia y la parálisis, ha sido un niño, ante las costas de Lesbos, mientras los gobiernos de los civilizados y ricos países europeos no son capaces de dar respuesta a un drama humano que pone en evidencia la hipocresía de sus valores. Los mismos que se erigen en defensores de los Derechos Humanos, no mueven un dedo si su violación se produce unos metros más allá de la frontera marítima correspondiente. Y el portavoz de Vox, que presume de ser el “único partido no anticristiano”, exige como única medida el blindaje de fronteras, sin atisbo de piedad por toda esa pobre gente. Por favor, una mascarilla.

Los hechos lo demuestran: el virus anida en las conciencias y aniquila los principios. ¿Cómo, si no, podrían haber aplaudido los militantes de Podemos, unidos por el común objetivo de eliminar a la indeseable y opresora casta, que las primeras medidas del partido, en cuanto ha llegado al poder, sean quitar el techo a los sueldos de los cargos públicos y eliminar la limitación de mandatos? Todos infectados, sin remedio. Mascarilla ya.

Muchos jueces se lavan insistentemente las manos, que es lo que aconsejan las autoridades y lo que hizo Pilatos, pero que no evita el contagio, sino que beneficia la proliferación del virus. La junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners firma salidas para que los presos puedan ¡impartir docencia! en la Universidad de Vic o trabajar en empresas privadas, para lo que se requiere un aval del juzgado de vigilancia. A mí, en esta situación, me parece imprescindible el uso colectivo de mascarilla. Hubiese entendido la escenificación de diálogo entre Sánchez y Torra, por ejemplo, si el presidente hubiese acudido a la reunión con una mascarilla puesta. Y no logro entender que en lugar de trabajar en la vacuna, las autoridades nos estén dando pastillitas placebo, como las medidas con las que pretenden desmovilizar a los agricultores, como si fueran el tonto del pueblo. O que se quite oxígeno a la economía, con la subida del 2,8% a la base máxima de cotización de las empresas. Todavía nos queda el 8 de marzo, Día de la Mujer, en el que el gobierno feminista progresista seguirá sin hacer nada para terminar con la brecha salarial. ¡Por favor, una mascarilla!

¡Ah! Y además está el coronavirus. Mientras los ministros de Sanidad del resto de Europa dan la cara, a nosotros nos sacan en el Telediario a Fernando Simón y, languidecidos y definitivamente confusos a causa de la infección (la otra), los españoles aceptan pulpo sin corbata por responsabilidad del Gobierno de compañía.