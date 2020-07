Hemos perdido un poquito de nuestra luz humana con esto de ir embozados por la calle. Nuestra forma personal se diluye y se iguala, al esconder y homogeneizar la fuente de nuestra sociabilidad, de nuestro reconocimiento. Se acabó el saludo espontáneo, la parada corta en la acera ante el encuentro inesperado. La distancia social y la mascarilla nos disuaden de la conversación, nos separan mucho más que el metro y medio preceptivo, que la existencia -tan simbólica por otra parte- de una boca amordazada que va acostumbrándose al ahorro de palabras y de sonrisas.

A veces me asusto con los diseños de las mascarillas que veo puestas. Mucho... Porque, además, desde que la llevo yo misma tengo tendencia a bajar la vista, a mirar al suelo, voy menos atenta a los demás, me camuflo en lo que creo que también es anonimato propio. Porque soy lenta, contra todo pronóstico sobre mis habilidades urbanas y sociales, para reconocer a quien no es cercano tras la mascarilla y expresiones como frente a frente, codo con codo, apretón de manos, tienen nuevas connotaciones sociales que cuesta acomodar al comportamiento social de la cortesía y al reflejo innato de la expresión de la alegría de verse y ser visto.

Agradezco que la mayoría de nosotros hayamos decidido llevarlas azules o blancas, me resultan más amables, menos duras, quizá por identificación protectora con la profesión sanitaria; me inquietan las oscuras que recuerdan la uniformidad militar como en un estado de sitio permanente al que el verano no acaba de llegar. Y el atrevimiento de las modas... me aturde. No sé adónde mirar ante tanto corazón, estampado liberty, dibujitos, marcas deportivas, escudos de fútbol o lentejuelas. En algunos rostros jóvenes he visto fotos estampadas de viajes, de momentos en pareja. Y de besos. Besos reales, del pasado, como un trampantojo nostálgico de los que no vendrán, de los que se quedaron estampados en las pantallas de los móviles.

Este caminar con la boca tapada ha terminado con algunas de nuestras costumbres. Pintarse los labios es una tarea inútil, tanto que la venta de barras de labios ha disminuido un treinta por ciento, a pesar de que fue, además de un indicador económico inesperado, un signo de reafirmación de la autoestima baratito y unipersonal en la pasada crisis. Sin embargo están al alza las pestañas postizas y sobre todo los productos antiojeras.

Aunque la mascarilla tiene sus ventajas y puede subirse hasta alturas insospechadas para poner las arrugas a buen recaudo, no llega a taparnos las ojeras. Nuestras madres octogenarias están contentas con este misterio repentino que los rostros adquieren en el cálculo de la edad. Labios rojos prometedores, ojos inolvidables.. nos esperan solo en la intimidad donde, acaso, el virus se compadezca de nuestra soledad, de nuestra indefensión. Lo escribió Miguel Hernández, como nadie, en su añoranza de aquella boca que arrastraba a otra... y que vino de lejos a iluminarlo de rayos.