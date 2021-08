La luz es el problema

NO hay en el Gobierno una ministra del PSOE tan próxima a Podemos como es Teresa Ribera y la pobre tiene la cruz de que la están poniendo nerviosa precisamente los ex de Pablo Iglesias, con los que más ideología comparte. Se encuentra ahora dentro de su mismo Gobierno a su más feroz oposición, que además tiene el apoyo social de esos españolitos que pasamos de poner la lavadora a las 12 a dejarla para los días impares.

Y encima a la pobre Ribera la persigue la pobreza energética pero también la informativa porque para su desgracia, y sobre todo para la nuestra, cada día es un récord que abre el telediario. Así que esta mujer ecologista y sensible a la que le gusta que a los ataques de las orcas se les llamen ‘encuentros’ y que pronto denominará ‘cita’ a la quedada de un lobo con ovejas está que no puede más. Se había venido arriba diciéndonos que negociaría con Putin el gas, como si no supiéramos que ese no es el problema del recibo, y ahora está descompuesta. Y el presidente, de vacaciones.

Menos mal que está la ministra Alegría y a lo mejor la ayuda a ver el problema desde la perspectiva de género. A lo mejor resulta que Ribera se agobia porque es una de esas niñas, al parecer gran mayoría según la ministra, con falta de confianza para enfrentarse a las matemáticas. A lo mejor resulta que si lo anterior lo dice un hombre, se lía; y a lo mejor resulta que si Alegría en lugar de ser del PSOE fuera de Vox no podría salir de casa por esa afirmación que nos deja a las mujeres en el rincón de pensar y con orejas de burro.

Bueno, pero lo importante es que está Alegría y nos entretiene estos días haciéndonos reflexionar sobre nuestras deficiencias educativas. Y va a tener razón en la de pensar y lo alejados que estamos en algunos momentos de la lógica. Un ejemplo es Darias, la otra animadora de agosto. Carolina, si un vacunado aún contagia, ¿por qué la diana la has puesto en trabajadores de residencia no vacunados y no en esa tercera dosis para los mayores que ya han programado para octubre Francia, Alemania o Austria? ¿Es dejadez?

Carolina, si el problema es la vacunación, ¿por qué permites que haya comunidades como el País Vasco que dan pasos para que sea obligatoria y no fijas un criterio común? Carolina, ¿por qué cada día hay datos de contagio de covid cuando nunca se han facilitado de la gripe y los síntomas en vacunados son parecidos? Carolina, ¿por qué entiendes que todo muerto contagiado con covid muere de covid? Carolina, ¿por qué dejas que cada comunidad se estrelle contra los jueces sin impulsar un marco normativo? Carolina, ¿por qué sanitariamente Portugal es un país y España una banda de comunidades? Carolina, vista tu actividad anterior ¿por qué te quedaste sin vacaciones en agosto?

La pobre Ribera, a lo suyo, que bastante tiene, dice ahora que está harta de demagogia, aunque ella se refiere a Podemos. Los demás desayunamos con la de Óscar Puente, alcalde de Valladolid, que para su garbeo veraniego se inclinó por un vehículo de lujo prestado por una empresa con la que firma contratos para el Ayuntamiento. Dice que en vacaciones hay que hacer cosas diferentes y por eso el año pasado estuvo en un yate de otro de estos amigos. Es normal que acusara a Tony Cantó de cobrar 75.000 euros “por rascarse los huevos” porque con su sistema él ve innecesario el sueldo, aunque cobre más que su amigo el presidente del Gobierno.

Querida Teresa veo que estás acompañada en agosto pero que sigues sola en la lucha contra la pobreza energética a la que nos sometes y sabes que tu auténtica cruz está en que no crees en la batalla. A ti te sobran los aires acondicionados, las bombillas y los frigoríficos, porque en ellos tampoco ves bien que haya carne que conservar. Ves que la culpa de la subida de la luz es de la luz misma, que es para ti el origen del problema y sabes que no se lo puedes contar al jefe. Y por eso te haces la tonta a veces y otras la prepotente.

Alegría dice que las mujeres estamos alejadas de la Ciencia. No se da cuenta de que a veces nosotras, como ellos, alejamos a la Ciencia si la raíz del problema no nos conviene.