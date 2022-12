La lotería de vivir

Si me toca me retiro. Es una de esas falsas promesas tan navideñas como la de empezar la dieta en enero o apuntarse al gimnasio.

Salamanca no es una provincia especialmente afortunada en los sorteos y loterías, pero raro es el año en el que no cae algún pellizco y aún así no conozco a nadie que desde ese momento se haya dedicado a viajar, a comer en restaurantes Michelín y vivir exclusivamente de lo que tiene en el banco. En el mejor de los casos, el nuevo millonario monta un negocio más acorde a sus gustos -aquello a lo que siempre quiso dedicarse-, y más productivo, pero la mayoría de personas siguen haciendo lo mismo que cuando se levantaron el 22 de diciembre. La diferencia es que ya no tienen hipoteca, se han dado el capricho de cambiar de coche o el placer lo encuentran en contemplar su cuenta corriente... Pero por la mañana, a trabajar.

Si digo que lo importante es la salud puede sonar a autoconsuelo del que nunca gana nada, pero los que saben que esto es cierto no son los que alguna vez ganaron, sino los que ya perdieron otras cosas.

¿Cambiarían una humilde cena en familia, con todos lo seres queridos alrededor, por un lujoso banquete en solitario?

En una ocasión escuché que el verdadero valor del dinero se descubre en los hospitales y en los tanatorios: cuando el rico se derrumba y el pobre le consuela con el alivio de no estar en su elegante pellejo. Cuando no hay billetes suficientes para comprar lo que no tiene precio; cuando no hay forma de dar marcha atrás y aprovechar mejor todo el tiempo desaprovechado. El hombre es rico en proporción a la cantidad de cosas de las que puede prescindir.

Tengo un recuerdo muy cariñoso del que fuera directivo del Salmantino Ángel Martín: un currante incansable durante toda su vida al que un golpe de ‘suerte’ -un Euromillones- le dejó una importante fortuna. Lo suficiente para que toda su familia se hubiera dedicado a vivir de las rentas. Literal. Sin embargo, montó un hotel, un restaurante... Varios negocios en la ciudad para que tanto él como su gente siguieran trabajando. No antes, sino después de la lluvia de millones, se le podía ver en el estadio Helmántico barriendo las gradas, arreglando los baños, recogiendo material junto a los utilleros... Nadie diría que aquel hombre era multimillonario. Picasso era de los que también anhelaba “vivir como un pobre, pero con mucho dinero”.

Y en el apogeo de ese sueño perseguido por todos los españoles llegó una enfermedad que se lo llevó por delante. Una durísima lección de vida. ¿Hay dinero para llenar el vacío que quedó en el corazón de esa familia? No me cabe duda de que entregarían hasta el último euro de aquel premio con tal de recuperar a Ángel.

No se sientan desdichados por tener que levantarse hoy para ir a trabajar. Hace varios años se realizó un estudio comparativo entre las personas que habían ganado El Gordo de Navidad y los que solo se habían llevado un pellizco. Lo que se constató es que, al cabo de tres años, hubo más casos de quiebra entre los que se habían forrado que entre los que siguieron haciendo una vida normal. De hecho, otra estadística mucho más reciente dice que la mayoría de los premios ganados en el sorteo de ayer ya se habrán gastado antes de febrero y que, salvo contadas excepciones, se habrá gastado mal. Si hacemos caso a las matemáticas, al final es casi hasta mejor no haber olido ni la pedrea.

¿Han tenido ustedes suerte? Aquí sí: ni un euro. Nos seguiremos leyendo.