No hay ningún lugar tan idóneo para repasar nuestras vidas como un aeropuerto. Nuestro soliloquio interno se dispara como una baliza en un naufragio y nos castiga por lo exagerado o escaso de nuestros viajes y lo anodino de nuestra existencia; mientras, el mundo se detiene ante la puerta de la terminal de Llegadas. Se hace un paréntesis gigante entre nosotros y la multitud y nos concentramos, como acechadores en la oscuridad de la caverna, en esa puerta que nos gustaría atravesar corriendo, quizá bailando, si la policía entendiera nuestro momento La, la, Land.

En la espera, nuestros ojos —que pueden ver en un ángulo de 200 grados y hasta 10 millones de colores y sombras— se someten al atontamiento de nuestros recuerdos para componer la forma del ser querido, sus gestos, su ropa, el color de su maleta... hasta abrirse al límite para tratar de identificarlo entre el pelotón de viajeros que devuelve la puerta. Durante el proceso disfrutamos del desfile de esos seres que llegan con luz propia, envueltos en el misterio del viaje. Nos absorbe la invención imparable sobre sus vidas y fabulamos. Los abuelos que irrumpen, cargados como sherpas sin oxígeno, victoriosos de atravesar el globo, con una cordillera de maletas en dos carritos, serán seguramente prejubilados de una gran empresa; poseedores de fuerzas y recursos económicos, no devorados por la crisis, para ir allende sus hijos y nietos sin dificultad. El surfista guapísimo, de moreno imposible, aniñado, con la tabla debajo del brazo e inesperadamente, ¡oh, no!, un bebé precioso en el otro; viene de Sicilia, seguro. Y no soy adivina, es que en el mismo grupo recibo por sorpresa a una amiga y su familia que me dicen que vienen de allí, mientras la puerta nos devuelve a cientos de chicos y chicas jóvenes, con equipajes mínimos y familias enteras con maletas para montar un continente en cualquier lugar del mundo.

Todos salen con prisa o con nostalgia recién estrenada al mundo conocido y allí estamos nosotros, del otro lado, con nuestra mejor sonrisa y la esperanza de convertirnos en ellos. Porque, en nuestro imaginario de los viajes, todos hubiéramos querido ser lo suficientemente exitosos y bellos para salir con soltura y admiración de una de estas puertas muy a menudo, muy alejados de los nombres anónimos y de la sensación acosadora de la preguntita ¿qué he hecho yo en la vida?

Veo su silueta y vuelo sobre el pavimento de la T4 para abrazar a quien espero desde hace cuatro meses y mis compañeros accidentales de espera sonríen ante mi felicidad como yo ante la suya, en tránsito. Suspiro, y mis ojos paran por un momento en una señor de traje gris con un cartel: Dios, y entre paréntesis, Courasmaki. Le auguro una larga espera. Y un recuerdo imprescindible a Thomas Cook por toda la esperanza y la vida que nos devuelve un viaje.