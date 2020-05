La izquierda

Viví la muerte de Juan Pablo II en Wadowice, el pueblo del Papa, junto a sus familiares y amigos, su novia de juventud, los que fueron sus compañeros de ajedrez y camaradas de lecturas clandestinas en el taller del sastre Jan Tyranowski, todo ello gracias a los impagables contactos que me traspasó nuestra nunca suficientemente homenajeada Paloma Gómez Borrero, que creyó que así quedaban en buenas manos. Aquel extraordinario ramillete humano, con más sindicalistas que beatos, por cierto, explicaba por sí mismo el terreno abonado de valores en el que creció la personalidad histórica de Karol Wojtyła, pero yo quería impresionar a mi editor con algún testimonio de mayor peso político, así que pregunté al traductor si era posible entrevistar a Tadeusz Mazowiecki, primer ministro polaco en 1989. Tomek, que había aprendido español en Cuba y actuaba con un ágil servilismo caribeño, tardó nada en arrancar en dirección a Varsovia. Ni secretaria ni guardaespaldas. No tuvimos más que aparcar junto al número 13-15 de la calle Lewicka y llamar al timbre.

Era la primavera de 2015 y unos tímidos pensamientos asomaban a la breve jardinera de hormigón, único ornamento de aquel triste bloque sin ascensor. Hacía ya 15 años que Sabina había escrito “El Muro de Berlín”, ese lamento a ritmo de rock sobre la reconversión moral del socialismo, desde la trinchera a la jet set, por eso me sorprendió tanto aquella vivienda de mínimos, en la que la sencillez y la pulcritud hacían de la pobreza un arte.

Nos ofreció un café y desapareció en la cocina para hacerlo él mismo, momento que aproveché para curiosear en su biblioteca, en la única estancia que hacía las veces de comedor, sala de estar y de lectura. De Baltasar Gracián a Schopenhauer. Kant, Weber, Locke. Recuerdo también un Tocqueville y un Hayek. Montesquieu y Rousseau, claro, y mucho Popper y Jung. Incluso un Robert Dahl. Lo más llamativo de aquellas estanterías de pino no era que no faltase ni un libro, sino que no sobraba ninguno. Me pilló con un John Stuart Mill concienzudamente subrayado en las manos cuando volvió con la cafetera y arrancó así la conversación sobre el concepto de libertad y las ideologías.

Aún hoy no sabría yo cómo etiquetar a Mazowiecki en una ideología. Él, desde luego, y a pesar de haber pasado seis años en una cárcel comunista, se consideraba de izquierda, fiel a su convicción de la necesaria redistribución de la riqueza y a la libertad. Perteneció a varios partidos políticos, sirvió para aunar por su país fuerzas tan dispares como las de Jaruzelski y Walesa y los mayores intereses geopolíticos globales de la Guerra Fría, todos ellos potencialmente muy lucrativos, pasaron por su despacho, pero siguió viviendo como siempre, sin subirse al Falcon, en las antípodas de Galapagar. En ello radicaba su credibilidad.

Fundador del sindicato Solidaridad, Mazowiecki nunca renunció a la lucha obrera, desde la honestidad y como hombre consecuente. Luchó contra el comunismo sin rendirse al capitalismo y creo que habría podido estar de acuerdo con la receta que le he escuchado esta semana a José María Aznar para gestionar la debacle: un gran pacto entre los grandes partidos sobre dos pilares, la Constitución Española y la Unión Europea, un pacto que aplaste el cortoplacismo y aporte estabilidad, con un plan de reconstrucción económica para los próximos 15 años. Habría que añadir mecanismos de redistribución, pero sin olvidar que para redistribuir la riqueza es necesario primero crearla, algo que sabían muy bien los habitantes del Pacto de Varsovia.

Hoy, mientras os adentréis expectantes en la Fase 1, y mañana, cuando el luto oficial acapare el protagonismo durante otros diez días, yo seguiré preguntándome dónde se meten en España los hombres de izquierda como Tadeusz Mazowiecki. Respetables, consecuentes, leídos y amantes de la libertad. Los que están del lado de los trabajadores y del futuro de España. Haberlos, haylos. ¿Por qué se esconden?. No basta con reconocer en voz baja que esto es un desastre e insinuar, si acaso, que con los otros podría ser aún peor. Mientras no abandonemos el discursito de “los unos y los otros” no saldremos del pozo. Se les va a abrir un mundo cuando se quiten las orejeras de la derecha y de la izquierda y vean la política en 3D. ¿Cuántas crisis más hacen falta? ¿Cuántos más muertos?

Como diría después Lech Wałesa, el comunismo habría caído por su propio peso de no haber existido Solidaridad, aunque “hubiera durado 50 años más y el final habría sido sangriento”. La gran victoria de aquella izquierda fue lograrlo con mayor rapidez y de forma pacífica.