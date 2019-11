Hacía días que solo hablaba con la radio: ¿Te gusta conducir?... Me encanta; pero ya no tengo coche. ¿Te apuntas al festival pop-rock para vivir una experiencia inolvidable?... Buena idea, pero no podría ir en coche, claro. Nuevo champú con aceite de pequi... ¿De qué..? Sonaban las palabras fabricadas en su mente mientras trajinaba por la cocina de sus padres. Otra vez en casa, sin salir, cuidando a su padre enfermo de alzheimer. Si le viera su madre... prejubilado de una gran empresa en Alemania, su nueva situación administrativa y su sentido castellano del deber familiar le habían varado en la ciudad donde nació. Y nada estaba en su sitio. Ni el Number, ni el María... Todos brillantes neones en el recuerdo de su juventud. Algunos de sus amigos continuaban aquí y queda con ellos una tarde de verano.

La enfermedad de su padre hace omnipresente su propio pasado y ríe con sus amigos en una terraza de la Plaza. Mientras conversan, sus ojos se paran en una mujer sentada en otra mesa. Él habla y habla divertido y sus palabras de repente son solo para ella. Le dedica su pasado sin conocerla. En un momento de silencio se ve envolviéndola entre sábanas de palabras tejidas con su vida, con las que querría decirle y con las que nunca le dirá. Sale de su mente una mano etérea que acerca esa figura a su boca y la lleva a lugares propios, exclusivos, donde nada permanece si no se imagina. Un beso interminable los abraza y... Señor, ¿le apetece otra cerveza?... Mezcla el beso con una afirmación, que le devuelve a la realidad. Un ruido de monedas en la mesa contigua presagia que su amada fugaz se le escapa. Y no quiere.

Dice al camarero que invite a esa mujer. Se cruzan sus miradas. Ella recompone la figura a la que pertenece la voz que oye desde hace un rato. Una voz vívida, llena de tonos, rica, a veces acariciante, salpicada de palabras en otros idiomas, contundente en la broma y en la descripción de sus recuerdos. Imagina su aliento junto a su cuello, susurrando bella donna, y una mano etérea que la lleva hasta él. Un vino blanco por favor, dice al camarero un poco aturdida. El ruido de las sillas anuncia que se va el grupo; todos.

Sola ante su vino, invitada por un desconocido al que creía conocer desde siempre, vuela lejos prendida de su boca. Una mano se posa en su hombro. Él volvió sobre sus pasos, aterrado, pensando en el abismo de la vida cuando se acaba la memoria y se deja de recordar, pero aún más le empujó hacia ella algo hasta hoy nunca pensado, que le grita que está vivo: el horror de dejar de imaginar. Ella se gira y descubre en sus ojos una felicidad antigua que había olvidado. ¿Te gusta conducir? Y, simplemente, se fueron a imaginarse juntos.