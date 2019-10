El gobierno está sacando de puntillas otros 3.000 millones de euros de la hucha de las pensiones para pagar la extra de Navidad, sin que nadie lo mencione en campaña porque otros lo hicieron antes. El Fondo de Reserva, que en 2011 era uno de los cien mayores fondos soberanos del mundo con 67.000 millones, queda en apenas 1.500. Ya sacaron en julio 7.500 millones para la extra de verano y nada se espera en 2020 que permita pronosticar un punto de inflexión, así que el año que viene nos quedamos sin hucha. Esto significa que el esfuerzo de los contribuyentes realizado entre 2000 y 2019 se lo han pulido desde 2012 hasta hoy funcionarios y pensionistas, dos colectivos a los que ningún partido osa toser en la cara por su peso electoral. Y a base de no toserles, les están matando la gallina de los huevos de oro.

La ministra Valerio se queja de la dificultad de “dar un giro copernicano al transatlántico que es la Seguridad Social”, en referencia inconsciente al Titanic. No hace falta ser un genio del algoritmo, basta con saber sumar, más bien restar. La nómina de pensiones está en 9.650 millones al mes, sin extraordinarias, IRPF, ni gaitas, creciendo al 5% interanual. Si no ha quebrado ya es por el préstamo del Estado a la Seguridad Social, 13.830 millones, que a su vez es financiado con deuda. Y para poder seguir pidiendo dinero en los mercados, recordemos que en 2012 ya nadie quería comprar bonos del Estado español, el BCE ha tenido que establecer un marco monetario de dinero gratis, incluso tipos de interés negativos, un sistema de respiración artificial para mantener con vida a un paciente en coma, una anomalía de la que solo sabemos que no puede durar.

A bancos y aseguradoras les interesa la privatización, pero ya tuvimos que rescatarlos con nuestro dinero y, francamente, no podemos dejar en sus manos nuestra vejez. Solo hay que ver su propuesta estrella: la hipoteca inversa, con la que vuelven a quedarse con la casa del propietario al que cobraron de por vida para adquirirla.

Habrá que ampliar la edad de jubilación y los tramos de cómputo, sacar del sistema políticas de fomento de empleo que modifican cuotas, incluso subir impuestos y reducir pensiones, vaya usted a saber...! Y quien no admita esto, miente. Por eso es necesario que el próximo gobierno reúna a los grandes partidos, un gran pacto para una reforma valiente y necesaria.