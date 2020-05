Son momentos (los actuales) en los que los españoles estamos dando de nosotros mismos todo lo que tenemos. Somos así, muy nuestros, como los franceses lo son a su manera y los ingleses a la suya, y los vietnamitas, y los congoleños... y demás que habitan este valle de lágrimas, en el que aún cabemos aunque cada vez más apretados. Pero los españoles tenemos algo que no tienen los demás; tenemos Castilla, dos, anchas ambas, la una y la otra, llamadas antes la Vieja y la Nueva, más los añadidos que los acontecimientos le fueron sumando hasta conseguir lo que hoy consideramos territorio nacional, amplio escenario bajo un mismo cielo por el que se movieron gente de todo origen y condición dejando huella a su paso desde antes incluso de que se inventara la historia.

Asentamiento de íberos, tartessos, celtas, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, godos, moros, cristianos..., y cuando parecía que había acabado el entretenimiento, continuó entre cristianos el juego dominador no dejando por ello de guerrear contra otros o contra sí mismos: carlistas e isabelinos, monárquicos y republicanos, convirtiendo esta desdichada tierra en campo de batallas y escaramuzas de soldados y guerrilleros, bandoleros, salteadores, maquis, terroristas..., y así, sin parar, desde el homo antecessor que habitó en Atapuerca hasta el homo sapiens que habita en La Moncloa.

Con una historia como ésta, verdadera o inventada, ¿qué cabe esperarse de nosotros? Nada muy distinto a lo que estamos viviendo estos días una vez que la fase 0 dejó paso a la fase 1 con gran alegría y entusiasmo lógico, especialmente en aquellos que ven en este detalle la llegada de algo nuevo, tal vez del inicio de la anunciada “nueva normalidad” que nadie sabe en qué consiste ni cómo nos afectará, porque saltan a la vista indicios que levantan sospechas de sobra para pensar mal de lo que se aproxima y de quienes lo traen.

Tiempo atrás la publicidad turística nos vendía al mundo como algo sin igual: Spain is different, decía el eslogan, y lo era, entonces tanto como lo seguimos siendo ahora, porque nadie ni nada es igual por mucho que se parezcan, menos aún si pasó, como pasamos durante siglos por tantas manos y de todas recibimos su toque peculiar que nos hicieron distintos al resto. España no es la copia de ningún original, sino el original, del que, además, no existen copias y eso marca a los españoles, que exteriorizamos con nuestro carácter, costumbres y tradiciones, muchas y distintas según el lugar de nacimiento o de formación, no pocas compartidas siendo en algunos casos lo único que nos une.

Me refiero a la costumbre, a la tradición de la hora, de una hora concreta destinada a algo tan concreto y sagrado que no puede cambiar, y he de explicarme porque no me encaja con nuestra característica impuntualidad, en un país en el que el paisanaje ha hecho de la anchura castellana un modo de vida tan escasamente puntual que lo único que empezaba a su hora eran las misas y los toros. Nada más corría prisa, sin embargo cada cosa tenía fijada su hora, tradición que se mantiene y se respeta a la manera que ordena la costumbre por muy incompatible que sea, ya saben, porque si tan ancha es Castilla... qué necesidad hay de mirar el reloj.

Pues bien, con el paso de una fase a otra ha vuelto también la costumbre tan española de quedar a la hora del café, la caña o el vermut, la partida o la tertulia, no siempre con la cautela advertida, ni el respeto, obediencia a la regla y el sentido común por quienes lo ven como una válvula de escape y no acaban de tomar conciencia de que también ha llegado otra hora más para la que no estamos acostumbrados, hora sin tradición, que no invita sino avisa e impone. Es la hora de la prudencia y hay que asumirla. Cada costumbre tiene su hora y aunque la prudencia no es ninguna costumbre, habrá que hacer una excepción. Esto acaba de empezar, y aunque la pandemia (que espero termine más pronto que tarde porque está en buenas manos), arrastrará por otras razones que pueden imaginárselas, porque son el pastel cotidiano de la actualidad política, largas y gravísimas secuelas.