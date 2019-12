Se jugará mañana el Clásico en el Camp Nou? Y de no jugarse, ¿cuándo será, dónde y cómo? porque tengo muchísimo interés en verlo, no por el espectáculo deportivo en sí, que en nada me atrae, sino por lo que se anuncia y que nada tiene que ver con el fútbol. Conste que aborrezco este deporte, no me gusta por mucho que sea el rey de todos ellos, tampoco el mundo que lo rodea y lo mantiene, ni su ambiente. Es un deporte de masas y tal vez por eso no vaya conmigo, detesto las masas y huyo (por insalubres) de ellas como de la peste. De un partido, por muy atractivo que sea para la afición, no aguanto más allá de la ceremonia previa al juego, la de escuchar el himno o himnos nacionales cuando ha lugar, razón por la que una vez visto el show inicial doy por finalizado el encuentro.

El último que recuerdo haber visto fue el de la final de la Copa del Rey que se jugó en el Camp Nou entre el Barça y el Athletic. No sé quién ganó porque una vez que vi lo que me interesaba desconecté y me desentendí por completo de lo que vino después. Lo único que me interesaba de aquel partido era lo previo, la entrada al palco del Rey, cosa que hizo acompañado de Artur Mas y de Ángel María Villar y el recibimiento que le brindaron desde las gradas, el mismo que le reservan a los toreros cuando gustan a unos sí y a otros no y que en el argot taurino se conoce como división de opiniones. Pero lo esperado vino inmediatamente después, cuando el Himno de España comenzó a sonar en el estadio, interferido por una pitada descomunal por parte de una masa enloquecida que impedía oírlo mientras las cámaras enfilaban al palco donde se encontraban, en pie, Felipe VI con gesto severo, pero sereno y digno, situado entre Mas, con una sonrisa cínica que dejaba entrever un indisimulado regocijo por lo que ocurría en aquellos momentos, y Villar, con cara de circunstancias, de hombre abochornado que no sabía dónde meterse. Una vez visto y oído aquello di por acabada la función y me dediqué a otra cosa.

Pues lo que ocurrió en aquella ocasión va a ser un juego de párvulos en comparación con lo que los del Tsunami Democràtic y demás horda separatista están preparando con la idea de hacer saltar por los aires el tan esperado Clásico, algo así como convertir el partido en un notición universal al margen de lo deportivo. Todo sea por la causa. Pero nadie se fía de nadie, nadie de entre los que de una u otra forma y propósito andan metidos en todo este lío que se avecina. Los Mossos aseguran que la seguridad, antes, durante y después del partido, está garantizada, pero advierten, al igual que la Policía y la Guardia Civil, del riesgo de que pueda ocurrir lo que no está escrito, y a un día del partido ni los clubes implicados, ni la Federación, que dice no tener (y así es) competencias en materia de seguridad, ni LaLiga tienen nada claro, moviéndose en la incertidumbre, consecuencia del estado de crispación y de violencia en el que vive su día a día Cataluña y que afecta al resto de España, efecto que en esta ocasión se transmite a través de un partido de fútbol.

Pase lo que pase en el Camp Nou, se juegue o no se juegue, el espectáculo está servido. Dan guerra, sí, la que los radicales anuncian haber declarado a España. Como “guerra del fútbol” pasó a la historia aquella que hace cincuenta años enfrentó a Honduras y a El Salvador como consecuencia (sólo en parte) de un partido trascendental de eliminatoria para la Copa del Mundo de Fútbol entre ambos países centroamericanos, que venían arrastrando problemas fronterizos a causa de flujos migratorios, siendo este partido (que perdió Honduras) la chispa que hizo estallar aquella guerra (que también perdió Honduras) violenta y breve, tanto que la llamaron -y así se la conoce- de las Cien Horas.

Pues bien, visto que el independentismo más comprometido con la causa dice estar en guerra contra España y no pierde ocasión para demostrar de que lo dicho no es un farol sino un hecho real, estas movilizaciones anunciadas para mañana deben de ser una batalla más de esta guerra larga por consentida. ¿Quién la ganará?