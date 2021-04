La esquizofrenia de una izquierda desesperada

La campaña electoral a la Comunidad de Madrid se ha convertido en un verdadero campo de batalla para la izquierda. Ni el debate en TeleMadrid, que supuso un punto de inflexión negativo para sus intereses, ni las encuestas (no las de Tezanos, por supuesto), le han acompañado en sus pretensiones y han buscado el “arrastre” y la movilización de sus votantes, con prácticas que siembran más dudas que certezas. Las cartas con balas y el cuchillo presuntamente “ensangrentado”, vulnerando todos los controles, han puesto de manifiesto una evidencia: estamos en el país más inseguro del mundo o presenciamos la gran farsa de la izquierda desesperada.

La locución “homo homini lupus” (lobo es el hombre para el hombre) escrita por el comediógrafo romano Plauto y que hizo famosa el filósofo inglés Thomas Hobbes en su obra El Leviatán encuentra su contrapunto en considerar que no hay enemigo peor para el género humano y los demás seres vivos que el propio hombre. Séneca en sus Cartas a Lucilio dijo que “el hombre es cosa sagrada para el hombre”. Somos capaces de lo mejor y lo peor. Incluso de echarle la culpa de nuestra propia crueldad al lobo. Pablo Iglesias es un experto en esta forma de conducirse, provocando maldades, proyectando estrategias de confrontación y, en suma, buscando siempre las peores artes para alcanzar sus objetivos.

Desestabilizados con el aldabonazo de Ayuso (Comunismo o libertad, Socialismo o Libertad) como mensaje, quienes ni tienen ideas ni proyecto, se han limitado a plagiar un simulacro: Fascismo o democracia. Una dualidad que es el mayor sarcasmo electoral, porque si alguien atenta contra los valores democráticos es precisamente esa izquierda manipuladora y perversa que tiene en Pablo Iglesias al mayor adalid de la censura de la libertad de expresión y al gran saboteador de la normalidad democrática como muñidor de perversas maniobras. Acusa sin pruebas a diestro y siniestro, él que tienen antecedentes de estrategias como el “caso Dina”, donde un juez le imputó y donde Pablo Iglesias decía en la tarjeta capturada en referencia a Mariló Montero “la azotaría hasta que sangrase”, o sea, un marxista perverso convertido en un psicópata acreditado, que desmontó el juez García Castejón la presunta trama de perjudicado con la que quería engañarlo el líder de la igualdad y de la defensa del feminismo. Las Caja B de Podemos, Neurona y Dina son las tres causas penales que pesan sobre este partido que se ha cansado de aludir a la corrupción de todos.

La estrategia ahora es extender lo que llaman “cordones sanitarios” para evitar que Ayuso, en caso de no obtener la mayoría absoluta, pueda gobernar con Vox. Y en esta ceremonia de la confusión, aquéllos como el PSOE con patente de corso para decir en campaña una cosa y luego la contraria al finalizar, obviando sus pactos con golpistas en Cataluña o con “filoetarras” de Bildu, en un estado de enajenación mental transitorio se erigen en autoridad moral para indicar cuál es la fórmula democrática a utilizar, ellos que aniquilan esos valores que parecen no reconocer en la actualidad en el “sanchismo”.

En esta vorágine de despropósitos lo cierto es que los números no le salen a la izquierda como tampoco los votos y mientras enmarañan la campaña y desvían la atención intentando ocultar las tropelías de un Gobierno de la nación inútil y sin valores, se presentan como salvadores de una catástrofe que no es tal y que pintan a su modo y manera.

En la parodia nacional que dibujan, poco les importa implicar a Correos, policía, sindicatos, a un enfermo mental o a quien sea. Su obsesión, su mantra, es Vox partido que quieren convertir en el mismísimo diablo democrático, quienes ni respetan esos valores que ellos promulgan, sin asumir descalificación alguna de las algaradas callejeras que nunca merecieron su repulsa.

Los “racking” post debate en TeleMadrid les han traumatizado. No salen del shock político y desvarían viendo fascistas por todos sitios y ningún comunista en un escenario propio de la parodia nacional que ellos protagonizan faltos de credibilidad, carentes de escrúpulos y ausentes de “tirón” social. Ya nadie les cree: un Iglesias salido del 15-M, ese llamado “movimiento de los indignados” surgido el 15 de mayo de 2011 y del que ha surgido el millonario de Galapagar, que ha hecho buena aquella frase del socialista Carlos Solchaga, exministro de Economía cuando dijo que en España la “economía del pelotazo”, podía convertir en rico a cualquiera con iniciativa en menos tiempo que en cualquier país de la UE. Comenzó la corrupción cuando hubo quien trataba de eludir el pago a Hacienda con facturas falsas.

De aquellos polvos, estos lodos. Iglesias ha debido pensar que, ahora “sí se puede” porque en su mente perversa somos “una anomalía” como la propia democracia a la que invoca y en la que no cree. Ante este panorama de esquizofrenia y paranoia de la izquierda, solo nos cabe combatir tanta perversión política mirando para otro lado y sintonizando esa icónica música que fue tan emblemática en el confinamiento: “Resistiré“. Popularizada por el Dúo Dinámico en los años 60 y escrita por Carlos Toro Montoro. La izquierda esquizofrénica y desesperada bien merece un castigo electoral y no con cartas anónimas de supuestas amenazas sino con el voto en la urna optando por lo sensato, lo cabal y sin experimentos populistas “importados” de Venezuela, Bolivia o Cuba. Democracia sí, comunismo no y socialismo, menos, a la vista de la experiencia que hemos sufrido con falta de credibilidad absoluta. Ayuso se convierte en una apuesta segura. Y sin cordones sanitarios impuestos por perversos desatados contra todo lo que interceda en su camino... o en sus propósitos, llevando el “todo vale” hasta sus últimas consecuencias.