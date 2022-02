La democracia empieza hoy

Si algo quedaba claro anoche, al cierre de esta edición, recién cerradas las urnas y a la espera de los datos definitivos, es que Mañueco aumenta su mayoría respecto a las anteriores elecciones, después de una legislatura históricamente complicada por la pandemia, que el PSOE pierde votantes y escaños, en comparación con los de 2019, y que Vox cobra una fuerza ya muy difícil de ignorar. Y más claro todavía queda el mandato de los votantes, que han puesto a nuestros políticos a negociar, a hablar los unos con los otros y a buscar acuerdos. No se conforma el electorado con la campaña de acusaciones y mensajes de diseño. Exigen los castellanoleoneses, con gran tino, que se sienten en la mesa a contrastar programas y a amasar consensos. Y en ese tira y afloja que comienza a partir de hoy se construye también la democracia.

La democracia no consiste en votar cada cuatro años y santas pascuas. Más bien tiene que ver con una disciplina de largo recorrido, un ejercicio que ha de practicarse a diario para que los músculos no se agarroten. La democracia no divide a un pueblo en ganadores y perdedores porque subsistimos todos en el mismo barco, de manera que perdemos o ganamos todos, según se utilice el poder a beneficio nuestro o a nuestro pesar. Y lo más importante: en democracia no hay enemigos. Hay opositores, contrincantes electorales, oponentes ideológicos, pero vecinos todos, que el día después de votar vuelven a comprar el pan, a convivir en el mismo entorno y a darle vueltas a la cotidiana rueca en la que se teje el manto de la historia, el mismo que recibimos de nuestros padres y que arropará el destino-país de nuestros hijos. Por eso la democracia implica una gran responsabilidad y por eso es tan cansada casi siempre. Por eso ha resultado tan lamentable que la campaña electoral quedase reducida a negativas de pactar unos con otros. Por eso no es aceptable ningún análisis de estos resultados que se centre en si benefician a Sánchez o a Casado, porque a quienes han de beneficiar es a los castellanoleoneses. Y por eso, con estos resultados no termina nada, sino que son solo el principio. La democracia empieza ahora. Empieza el loable e ingente trabajo de lograr acuerdos, sin olvidar que el buen acuerdo es aquel en el que todos ceden algo de su parte y, una vez firmado, sirve más para unir que para separar.

A las negociaciones para llegar a acuerdos se acude con propuestas, con concesiones y con la intención de escuchar al otro, de hacerlo parte del propio proyecto. En las negociaciones democráticas se pacta sobre contenidos, no sobre partidos y mucho menos sobre personas o cargos. No valen enjuagues ni trucos de trileros. Quienes pactan no están decidiendo corralitos de poder, sino la apertura o el cierre de pequeños negocios con nombre y apellido, la separación de familias cuyos hijos se ven obligados a emigrar y, dadas las cifras de despoblación, la extinción de una forma de vida. Porque en Castilla y León no estamos divididos en población urbana y rural, por mucho que así lo crean los capitalinos, sino encadenados todos al sino de la España vacía.

En la democracia, en la de verdad, no encaja el tacticismo. El que quiera democracia, pico y pala. La democracia es el medio para el fin y el fin no es otro que la libertad, pero la libertad política no surge al comienzo, sino al final, es fruto de un orden y de un proceso en el que el diálogo y el intercambio cohesionan nuestra sociedad. Y cuando la democracia no es jibarizada para quedarse en el quítate tú para ponerme yo, su fuerza es poderosa, no debe ser minusvalorada.