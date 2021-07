La Cumbre se calienta

Faltan todavía cuatro días y la Cumbre Autonómica de Salamanca ya está siendo un éxito clamoroso. Nunca antes un encuentro de presidentes regionales había provocado tanto desacuerdo y tanta pelea de gallos antes de empezar. Los barones del PSOE y del PP han salido en tromba a repartir estopa como si no hubiera un mañana, a cuenta de la inutilidad del encuentro y del polémico reparto de los futuros fondos europeos.

Aparte del espectáculo, poco bueno cabe esperar de estas negociaciones para Castilla y León. Cada vez que el Gobierno central y las autonomías negocian asuntos de financiación, trátese de fondos europeos, impuestos, inversiones, transferencias o mascarillas quirúrgicas, el reparto siempre favorece a los desleales, a los aprovechateguis vascos y a los antes separatistas y ahora golpistas catalanes. Por desgracia para Castilla y León y para Salamanca los votos de nuestro diputados nunca han sido decisivos y los gobiernos en minoría de uno y otro signo han tenido que pagar el chantaje de los antiespañoles. Ser nacionalista y enemigo de España sale muy rentable en este país de despropósitos.

Este viernes en Salamanca los pronósiticos apuntan a más de lo mismo, aunque lo más probable es que Su Sanchidad ni siquiera se digne dar detalles sobre previsiones y criterios de reparto. Le traerá más cuenta dejar que los gallos autonómicos se peleen. En su momento pagará el peaje a sus amigos Junqueras y Urkullu, de forma que vascos y catalanes saborearán las tajadas y a los castellanos y leoneses nos tocará chupar el fondo del plato.

En Salamanca lloverá sobre mojado, después de que el Ejecutivo sanchista haya castigado a esta provincia con la inversión más rácana desde que existen registros. De hecho, el balance de obras importantes de este gobierno en la provincia tiende a cero.

A Alfonso Fernández Mañueco le puede pasar lo que durante tantos años le sucedía a Juan Vicente Herrera (18 estuvo de presidente de la Junta, ocho de ellos ‘de retirada’) cuando negociaba con José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy: que de tan leal le tomaban por imbécil, y apenas rascaba inversiones para la Comunidad. El AVE y las autovías las negoció el siglo pasado Juan José Lucas, que de tonto no tenía un pelo, y desde entonces el olvido y los retrasos han sido el premio al sentido de Estado, la nobleza y la fidelidad de Castilla y León.

De momento nuestro presidente regional se apunta a la prudencia y la gratitud. Al revés que sus colegas populares, el presidente de Castilla y León, además de darle las gracias a Sánchez por elegir Salamanca para la cumbre, se ha limitado a pedirle dos cosas imposibles: que nos mande más vacunas y que reparta con justicia los fondos de la UE.

Por fortuna para los españoles, el envío de vacunas no depende del inútil del Doctor Sánchez ni de ese Ministerio de Sanidad donde reina el desconcierto. Depende de la Unión Europea y, aunque los de Bruselas hayan gestionado la compra de dosis de forma manifiestamente mejorable, imagínense ustedes el desastre si hubieran sido Fernando Simón, el que recomendaba no llevar mascarilla porque no podía comprarlas, Salvador Illa, el que nos engañó con un Comité de Expertos que nunca existió, o el propio Sánchez, que dio por vencido el virus hace más de un año, los encargados de negociar con las farmacéuticas. Se habrían gastado el dinero en subvenciones para el Plus Ultra y en la campaña “Salimos más fuertes”.

Y el otro deseo imposible de Mañueco: el reparto justo de los 70.000 millones que vendrán de Europa. A no ser que por justicia entendamos una distribución basada en el principio de dar más a los que más tienen (más población, más déficit, más paro...). Y más ganas de romper España, que eso también puntúa.