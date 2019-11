Ayer el PSOE en general se quedó mudo. 17 antiguos altos cargos socialistas condenados por prevaricación y malversación (casi 700 millones de euros de los parados dilapidados o malgastados en drogas o prostitución con el fin de crear una red clientelar que favoreció al Partido Socialista) pero no tenían nada que decir desde La Moncloa. Salió Ábalos, el número dos de Pedro Sánchez en Ferraz y ministro en funciones de Fomento y se pueden imaginar para qué. Han acertado. Arremetió contra el PP y a renglón seguido aseguró, sin ningún tipo de vergüenza, que no era un caso del PSOE, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía. Como lo oyen. Ha corrido un tupido velo y se le ha olvidado que los 19 condenados eran altos cargos del Partido Socialista, entre ellos dos presidentes de la Junta de Andalucía y una ministra de Zapatero.

Pedro Sánchez se encerró en Moncloa a cal y canto para que no le recordaran que en 2016 defendió la inocencia de los expresidentes socialistas, porque además no estaban siendo juzgados por haberse llevado un céntimo. Por llevarse un céntimo no, pero por mirar para otro lado mientras su amigos y allegados se llevaban casi 700 millones sí. Si el presidente en funciones tuviera un mínimo de dignidad se marcharía, porque él obligó a dimitir a su antecesor y se hizo con el Gobierno a través de una moción de censura contra Rajoy sin que hubiera ninguna sentencia condenatoria contra el expresidente del Gobierno. Pero Sánchez ya ha demostrado reiteradamente que no tiene vergüenza, que carece de escrúpulos y que está dispuesto a todo, incluso a seguir gobernando con quienes han amparado y justificado los crímenes de Eta o con los que están dispuestos a romper la unidad y la paz de España y de los españoles.

José Bono, ex de muchas cosas en el PSOE y maestro por excelencia de los populismos, defendió ayer también a ultranza la “honradez y honorabilidad” de sus compañeros de partido. Han desaparecido 700 millones de euros destinados a los parados bajo la responsabilidad de Manuel Chaves y de José Griñán, pero ni una sola crítica, aunque para el común de los mortales sea uno de los casos más sangrantes de corrupción política, porque el dinero tenía como destino a personas con necesidades y los implicados estaban ostentando altas responsabilidades políticas en representación del Partido Socialista.

Bono, que está de promoción en televisiones y radios para contar los chismes que ha escuchado a lo largo de su dilatada vida pública, también defendió el pacto de Sánchez con Podemos. Este hombre también es experto en ser el más patriota de los patriotas, el más detractor de los nacionalistas. Sin embargo, como dice el refrán popular cuando tiene que decidir entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. Es un españolista de pacotilla y si tiene que tocar poder gracias al voto de golpistas o proetarras se tapa los ojos como si no hubiera visto nada. Lo importante es La Moncloa, no la unidad de España, ni la dignidad y coherencia política.

“No se me ocurre otro Gobierno posible que el que ha propuesto Sánchez con Podemos”, dijo el populachero Bono. Después de este favor al señor Sánchez, no creo que haya muchos “valientes” en el PSOE que se atrevan a decirle a Sánchez, en esa consulta que va a hacer el viernes a las bases, que no a su pacto con Podemos, porque como él mismo defendió hace poco más de dos meses meter a Pablo Iglesias en el Gobierno le quitaría el sueño a él y a millones de españoles.

No, no creo que haya ningún socialista, ni siquiera Fernando Pablos, capaz de decirle “no”, aunque solo sea por mantener la coherencia.

Por cierto, su socio Iglesias también miró para otro lado sobre el asunto de corrupción socialista. Lo importante es llegar a La Moncloa.