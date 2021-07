La Conferencia: ¿Es el enemigo?

Salamanca será foco de los flases esta semana con motivo de la celebración de la Conferencia de Presidentes autonómicos, el viernes. Una cita que pondrá de nuevo a Salamanca en el epicentro de los informativos aunque, mucho me temo, solo por el hecho de reunir a los responsables de las comunidades autónomas. Es decir, solo por la foto. Y nada más, porque el contenido será tan vacío como la cuenta de explotación de la rescatada aerolínea Plus Ultra. Mientras Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, abandera el debate sobre la distribución de los fondos europeos para la recuperación, en Moncloa son más de poner la baraja y ya se sabe que quien parte y reparte... Eso no se debate ni se cuestiona, que para eso Sánchez es el mandamás. Como no pinta ni corta en Europa, ni en las cumbres de los países más desarrollados, ni mucho menos ante los Estados Unidos, solo le queda el cortijo de Moncloa. Además, como antes Iván Redondo le hacía sombra, ya ni eso. Se lo carga y listo. Para Pedro Sánchez, el significado del término conferencia tiene que ver más con Gila y sus llamadas de teléfono al enemigo que con, según la RAE, una reunión de representantes de una agrupación determinada, para tratar asuntos importantes de su competencia. Aunque me temo que Sánchez no mostrará en Salamanca un ápice del ingenio de Miguel Gila.

Salamanca debería ser el lugar de consenso para alcanzar acuerdos sobre cómo emplear los fondos europeos para iniciar el despegue hacia la recuperación. Pero si Sánchez ha sido incapaz de liderar una estrategia común para plantar cara a la covid y su propagación, cómo lo va a hacer ahora con un proyecto conjunto. Primero, porque sigue siendo rehén del chantaje al que es sometido por los soberanistas catalanes, cuyo presidente no estará en Salamanca. Se sentiría como una aguja en un pajar al tener que visitar la cuna de la enseñanza del español. Además, ha de pagar también favores a sus amigos vascos.

La desvergüenza no es algo que preocupe a Sánchez como ha demostrado en su trayectoria. Por lo que en Salamanca asistiremos a una reivindicación por parte de nuestro presidente autonómico y de sus compañeros de PP para que haya un reparto justo de fondos, para que se aborde la despoblación como un problema con solución y que, por fin, el turismo sea una cuestión de Estado como reclamaba en Salamanca este fin de semana José Ramón Bauzá, expresidente de Baleares. No tiene sentido que uno de los principales motores de la economía española siga sin aparecer entre los sectores prioritarios para el Gobierno de España.

Y ya que el Tormes pasa por Salamanca, sería una buena oportunidad para iniciar una estrategia común para que el Castellano -segundo idioma más enseñado en el mundo- sea un elemento vertebrador de turismo. Qué gran ocasión para crear un plan coordinado para establecer las pautas para que el castellano sea una verdadera fuente de riqueza, no solo cultural, sino también económica. Aunque quizás eso sea demasiado esperar de un dirigente mediocre, de un presidente con escasos recursos como Pedro Sánchez. Y ya se sabe que “quod natura non dat, Salmantica non praestat”. Y si aspirar a un consenso que englobe a 17 estrategias es difícil, más complicado será soñar con un guiño hacia Salamanca en materia de infraestructuras. Renfe continúa enrocada en no aumentar frecuencias. Fomento sigue demorando la llegada de la alta velocidad, así como dar una solución al enlace de Buenos Aires. De modo que nos tendremos que conformar en ser solo un magnífico escenario para una foto, por el especial brillo de la piedra de nuestros monumentos iluminada por el sol. La ciudad dejará su impronta para el futuro. Porque Salamanca enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. Incluso de Pedro Sánchez.