Lo que hace diferente a la LOMLOE de las otras seis leyes de educación paridas por el Congreso desde los albores de la democracia es su carácter intrínsecamente dañino, su concepción como arma de destrucción masiva, como si su único objetivo fuera acabar con los pocos aciertos de las normas anteriores.

Tanto en la LODE de 1980, como en la LOGSE, la LOCE y la LOE hasta en la LOMCE de Wert de 2013, podíamos encontrar siempre algún ataque a la religión, algún regustillo de dirigismo o segregacionismo, algún pescozón a la privada y algún que otro resabio de adanismo, pero el texto promovido por la ministra Celaá constituye en sí mismo una condensación de todas las malas intenciones de sus predecesoras. La ley aprobada el pasado jueves por socialistas, comunistas y separatistas roza la perfección, pues sus redactores han conseguido lo que parecía imposible: no hay un solo artículo del que se pueda afirmar que pueda contribuir a elevar el nivel de la enseñanza en España. Está claro que no era ese el objetivo, pero muchas veces, por descuido, a los legisladores se les cuela algún buen propósito. No es el caso.

En esta ocasión, los promotores del destrozo ni siquiera han disimulado al titular el engendro. Ni siquiera hablan de ordenar, de regular o de asegurar la calidad, como lo hacían las leyes anteriores. La LOMLOE ha sido bautizada como Ley Orgánica de Modificación de la LOE, y es cierto: no inventa nada, solo cambia, suprime o retuerce.

Como no podía ser menos, la norma de Celaá ataca a la religión, convirtiéndola en una maría sin valor académico y eliminándola de las áreas de conocimiento, de manera que no habrá ya asignatura alternativa. Por supuesto, intenta destruir a medio plazo la enseñanza concertada, donde estudian uno de cada tres españoles porque así lo quieren sus padres. El español deja de ser lengua vehicular, para que los nacionalistas puedan continuar lavando el cerebro de los niños en catalán, vasco, gallego o valenciano. Intenta acabar con la educación especial, un ámbito tan sensible que ninguno de los gobiernos socialistas que han precedido a Pedro Sánchez se atrevió a tocar. Un daño gratuito, incomprensible y por tanto más doloroso si cabe para las familias de los niños con necesidades especiales, a los que Celaá quiere hacer sufrir en centros que no están adaptados. De paso, la LOMLOE se carga lo poco que quedaba de apoyo al mérito y la excelencia, al permitir pasar de curso sin límite de asignaturas suspendidas. Y no podía faltar la carga ideológica propia de un gobierno socialcomunista radical, con medidas para reforzar la educación sexual en formato LGTBI y con perspectiva de género.

Si quitamos el poder a los directores y a los dueños de colegios y metemos a políticos en el Consejo Escolar para manejar el cotarro, ya tenemos el panorama de completa devastación, perversión y bolchevización de la enseñanza en España, que parece ser uno de los objetivos del invento.

El otro objetivo era contentar a los separatistas y golpistas cuyos votos necesita Pedro Sánchez para prolongar su placentera vida en el complejo de La Moncloa. ¿Y por qué gusta tanto esta LOMLOE a los comunistas, a los separatistas vascos y a los golpistas catalanes? Pues porque su aplicación contribuirá a debilitar España, porque hará que estemos más separados, más enfrentados y menos integrados, y porque para un totalitarista de nuevo cuño como los que nos han tocado en suerte, sea comunista o no, la idea de expropiar, socializar o estatalizar le gusta más que a un tonto un caramelo. Y a todos ellos les encanta jugar con la educación, tener el control de las mentes y poder imponer su ideología a los ciudadanos desde pequeños.

Todo esto a Sánchez le importa un pimiento. Ya tiene encarrilados y bien pagados los votos que necesita para que le aprueben los Presupuestos del Estado de 2020, y con ellos tres años más de alquiler en las estancias monclovitas. Y si los estudiantes españoles salen tan torpes que tienen plagiar la tesis, como hizo él, pues mejor que mejor.