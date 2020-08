“N hay solución y quizás nunca la haya”. Quien habla así se refiere al coronavirus y no es un ciudadano en una tertulia de bar sino el director general de la OMS en una afirmación que lo primero que demuestra es la sorprendente desconfianza del biólogo sobre el trabajo de la comunidad científica internacional a la que en parte representa.

Afortunadamente para los que no nos resignamos a tener que vivir siempre así, pegados a una mascarilla y distanciados de cualquier otro ser humano, nos queda la esperanza de que lo dice la OMS, que no está afortunada en esta pandemia y, en concreto, su director general, Tedros, especialmente cuestionado. Después del revuelo que se ha organizado ya hay medios que atribuyen sus palabras a una mala traducción y mantienen que lo que dijo fue que “no hay una bala de plata en este momento y puede que nunca la haya” y por “bala de plata” los eruditos entienden “solución fácil”.

Tedros, etíope que llegó a la Dirección General con el apoyo de China y al que se le atribuye la complacencia de la OMS con Pekín, ya respaldó que la organización dijera en febrero que la transmisión del coronavirus en personas asintomáticas es “muy rara” o que las mascarillas no eran necesarias, salvo para enfermos. Ahora, en cambio, Tedros mantiene que además de ser “una herramienta clave para detener el virus, la máscara ha llegado a representar la solidaridad”. Y de repente está tan convencido de la utilidad de su uso, que todos los esfuerzos propagandísticos de la OMS se centran en potenciarlas, eso sí, con ideas tan de colegio como invitar a los ciudadanos a que les envíen fotos con la mascarilla desde cualquier lugar.

Prueba de la casa de Tócame Roque que parece la OMS, a principios de marzo un cargo negaba la pandemia porque no se daban las condiciones y a las tres horas el director general de esta organización la declaraba. Por cierto que Tedros fue el mismo que dio la enhorabuena a España por la gestión del coronavirus y sus “enfoques innovadores” cuando registraba “sólo” 12.000 fallecimientos. En el funeral de Estado, cuando superamos ya los 43.000, volvió a destacar el liderazgo demostrado por España en la gestión de la pandemia. Se olvidó entonces de pedirle la foto a Fernando Simón con mascarilla mientras surfeaba en Portugal.

Viendo la trayectoria de la OMS y de su director general, existen motivos para pensar en que, una vez más, puede equivocarse y en contra de lo que augura, sí exista solución contra el virus.

Los errores constantes de la OMS ahora son un motivo para la esperanza. Otro está en que ahora al menos, nos guste o no, sí sabemos cómo tenemos que actuar los ciudadanos, algo que hace unas semanas no teníamos tan claro por la proliferación del “Simón dice” en cada comunidad. Ahora cada una sigue a su aire, sin una coordinación por parte del Gobierno y sin una normativa que les permita actuar contra rebrotes sin pedirle antes permiso al juez, pero la línea es clara: si se nos va de las manos, cerramos.

Y en este sentido Castilla y León es de las comunidades a las que menos les tiembla la mano, como ha demostrado con la reducción de horarios de ocio nocturno, el cierre de Íscar o Pedrajas y la amenaza de reducir movimientos en 35 áreas de salud, entre ellas cuatro de Salamanca. La opción de limitar el ocio nocturno es general en las comunidades y también la de reducir grupos. Andalucía ha endurecido sanciones parece que con la intención de disuadir con multas antes de cerrar, pero parece una isla.

Ahora mismo, nos guste o no, todos sabemos que tenemos que llevar mascarilla, lavarnos las manos, mantener la distancia y huir de lugares concurridos. Si existe relajación cuando estemos con amigos, familia o en lugares de ocio, lo más probable es que existan rebrotes y sabemos que todas las comunidades, siguiendo a la OMS, decretan restricciones. Contra esto no se puede luchar aunque sea la OMS quien lo dice, así que si no queremos que nos confinen y vuelva a hundirse la economía, no nos queda más remedio que seguir los consejos de Tedros, el mismo que nos dice que no hay esperanza contra el virus. Ahora tenemos claro que si algo sale mal, la culpa siempre será de los ciudadanos aunque la OMS no sepa aún por dónde se anda y en el Congreso se olvide la distancia social para aplaudir a Sánchez.