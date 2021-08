SORPRESAS te da la vida, como decía aquella salsita de Rubén Blades. Me refiero concretamente a esta carta que acabo de recibir por parte de la entidad bancaria donde guardo mis pequeñitos ahorros. Puede que desde aquella carta de amor que me escribió una amiga allá por mi primera adolescencia, no hubiera vuelto a recibir una carta tan preciosa.

Y ojo, contra todo pronóstico y aunque desde hace algún tiempo habían suspendido su correspondencia física entre nosotros, llegó en papel por correo postal para que pueda conservarla para siempre. Nada de despachar el asunto con un email, whatsapp o sms.

De momento la he guardado en la misma caja de mis tesoros sentimentales más queridos, con aquella declaración de mi primera novia o la entrada de aquel primer concierto al que acudimos juntos allá por el 78 cuando Víctor Manuel presentó en el pabellón de La Alamedilla aquel disco maravilloso que fue “Soy un corazón tendido al sol”.

Me comunica en su emocionante carta mi entidad bancaria que ha estado recapacitando mucho durante las últimas semanas y que a partir de este mismo mes, vuelven a bajarnos las comisiones que a principios de año nos subieron caprichosa e intempestivamente a todos aquellos que, por ejemplo, nos negamos a dar de baja el seguro del coche o de la casa que teníamos contratados para suscribir una nueva póliza con la aseguradora que ellos nos ordenasen, la peor clasificada en los foros de internet.

No habla la carta de los miles de clientes que estaban pensando o habían decidido abandonar el barco para abrir una cuenta en otra entidad con menos predisposición a subir gastos y comisiones, justo en mitad de la crisis más bestia que hemos sufrido nunca. Pero en fin, tampoco era necesario dar detalles que pudieran enturbiar el tono romántico y sensible que desprenden frases tan lindas como “nuestros clientes son lo primero” o “la fidelidad de nuestros clientes es nuestro principal patrimonio”.

Estoy pensando que más que guardarla en la caja de tesoros sentimentales, puede que la lleve a enmarcar como un hermoso cuadro que defina esta alianza tan bonita que acabamos de establecer mi entidad bancaria y yo. Así también me haré perdonar por las muchas veces que se me ha escapado alguna palabrota malsonante al referirme a ella.