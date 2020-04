En estos días extraños voy de mi corazón a mis asuntos, como decía nuestro poeta. Mi corazón llevan más muescas, alguna todavía labrándose a fuego, y mis asuntos son más veces nimios, insulsos, que épicos. Pero casi todos, una vez aseguradas las necesidades básicas y el alba de un nuevo día, pasan por comunicarme con quien no está conmigo. Realmente voy del ordenador al Facetime, del Whatsapp, al Messenger, del Facebook al Telegram, con lista de espera para el Zoom y que mi adolescente de cabecera detenga sus vertiginoso ir y venir por memes y challenges y abra la cuenta en Instagram que me recomiendan quienes velan por mis intereses virtuales. Decíamos de las pantallas... pero no sabíamos de qué hablábamos hasta ahora. Apagón social y pantallas encendidas, como faros de nuevas Ítacas, desde las que lo mismo se controla una pandemia, se decide el destino de un país que se toma una copa virtual de sábado por la noche con amigos lejanos.

Pero de todo, lo que más me gusta sigue siendo la llamada de teléfono, y aun a riesgo de perder puntos en este sprint que hemos emprendido todos por agarrarnos a otros a través de la tecnología, recibida por la línea fija. Encadenados a bites y pixeles para no caer a una sima emocional, he rescatado mi número de casa, un anacronismo doméstico solo necesario para dar soporte al router. Y nada supera el susurro de otra voz muy cerca, compartiendo tiempo de días maratonianos y confusos con multitareas de telemadre, teleamiga, teletrabajadora, ciudadana conmocionada y confinada amante de su país maltrecho.

Y si no hablo por teléfono, contribuyo a los sectores de la cultura y del periodismo, entregada con ustedes a que ambos cuenten con nosotros cuando esto pase y puedan encontrar su recuperación de manera más o menos inmediata.

En estos momentos en que están cerrados los cines del país y de casi todo el planeta se alzan voces desde la Spain Film Comission, la Asociación Estatal de Productores de Cine y la Federación de Cines de España para defender sus intereses que, en la inmediatez de esta crisis, se muestran divergentes. En nuestro país, desde el 12 de marzo, con 300 rodajes parados, la impresión de las majors estadounidenses es que el sector audiovisual será uno de los primeros en activarse y faltarán lugares para albergar las producciones que vendrán. Los productores quieren estrenar ya las películas en las plataformas, al menos 22 de las 50 previstas, y los exhibidores, que esperan abrir el 80 por ciento de sus salas en cuanto les dejen, están totalmente en contra de esta solución a corto plazo. Veremos un cambio de modelo, mientras estamos pendientes de otras pantallas, las que mantienen con vida en las Ucis a nuestros compatriotas.