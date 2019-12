El Sindicado Unificado de Policía, habitualmente tan discreto y moderado en sus manifestaciones públicas, denunciaba estos días ante el Ejecutivo al tiempo que pedía explicaciones al Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones pública sobre el plus de movilidad de 22.000 euros que cobran algunos de nuestros políticos por trabajar en las Islas Baleares.

Ojo al dato comparativo, que es para desnucarse al caerse de culo para atrás según están ustedes ahí tan tranquilitos ojeando el periódico. Mientras los políticos, esa especie privilegiada y tan generosamente pagada por todos a pesar de su incapacidad hasta para formalizar un gobierno tras varias elecciones, cobra por este concepto de movilidad la cantidad de 1.800 euros al mes, un agente de policía en la misma situación de tener que desplazarse a las islas cobra exactamente 68 euritos. Dicho de otro modo, para que se hagan idea de otro de los muchos intolerables y vergonzosos desequilibrios y privilegios que permitimos a nuestros políticos: con los 132.000 euros que cobran 6 altos cargos desplazados a la isla, se podría pagar nada menos que a 160 policías en las mismas circunstancias.

Aún así, todavía hay que aguantar las declaraciones de algunos de nuestros mantenidos, como la consellera y secretaria general de Podemos en Menorca (ese partido que tanto aboga por la igualdad de todos), la señora Mae de la Concha, que estos días se despachaba al respecto de este asunto con la siguiente declaración: “Es que sin ese plus, no llegaría a fin de mes”. ¿Qué dirán por tanto los agentes desplazados a la isla? Recordemos, por si ustedes tienen curiosidad por saberlo, que la tal consellera, ya se embolsa un salario de 60.000 euros brutos anuales.

No hace falta que expliquemos las razones de esta desigualdad entre lo cobrado por el político y el policía, simplemente tengan ustedes en cuenta qué profesión ejerce quién decide mediante votación el salario y el plus de movilidad de un político y de un policía y quién establece esta diferencia tan abismal entre los políticos y el resto de funcionarios y trabajadores. Y todavía hay algún político que no acaba de entender el desafecto de la mayor parte de la gente hacia la clase política. En fin, felices pascuas a todos.