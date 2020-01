TRAS una semana de combate, ha quedado claro que quienes van ganando la guerra del ‘pin parental’ son el Gobierno y el Partido Sanchista que le apoya, por un lado, y Vox por el otro. Y quienes pierden son el PP, Cs, los padres y los alumnos.

La formación que lidera Abascal se ha especializado en provocar polémicas estériles, casi siempre utilizando datos falsos para proponer soluciones imposibles. Y no podemos decir que la estrategia no les esté dando jugosos frutos. En el caso concreto del famoso pin, han puesto la diana en el poste equivocado, pero da igual porque han alcanzado con éxito su objetivo de convertirse en protagonistas de la electrizante actualidad política y han logrado arrastrar a su terreno a su competidor natural, el partido de Casado.

Vox apunta sus dardos al adoctrinamiento moral y sexual que constituye un problema menor, marginal o inexistente en la mayoría de las comunidades autónomas, con una energía que mejor haría en dedicar al adoctrinamiento intelectual y político, que constituye un gravísimo conflicto de convivencia en Cataluña, País Vasco, Navarra, Valencia o Baleares.

El Partido Sanchista está sacando un rédito elevado de la polémica porque ha sabido aprovechar el alineamiento del centro derecha con las tesis ultras de Vox. Y ha lanzado toda su artillería contra el veto parental, incluyendo barbaridades como la amenaza de aplicar el artículo 155 para intervenir la autonomía de Murcia, teatro experimental del ‘pin’ voxiano, impuesto a PP y Cs como moneda de cambio para aprobarles los presupuestos. El mismo Gobierno que transige con la insurrección de la Generalidad liderada por el supremacista Torra está dispuesto a llevar el conflicto al Constitucional, a los juzgados o a donde haga falta . Los sanchistas se puede permitir incluso el lujo de soltar estupideces como la de la ministra de Educación cuando asegura que los hijos no pertenecen a los padres. Le faltó a Celaá dejar claro que pertenecen al Estado y que hay que educarlos en comunas, al más puro estilo podemita.

Para Sánchez se trata de una batalla en la que siempre gana, porque le permite revivir el fantasma del “trifachito” y cuenta con la impunidad que le otorga la inaceptable pero muy efectiva superioridad moral de la izquierda.

A Casado y Arrimadas les ha pillado la polémica con el pie cambiado. La líder de Cs ha intentado desmarcarse del proyecto de su delegación murciana, mientras que el presidente de los populares ha entrado al trapo sin tener en cuenta que en otras autonomías, como ocurre en Castilla y León, han rechazado de plano la aplicación del pin.

En nuestra Comunidad no hay discusión. Aquí las actividades escolares complementarias y las extraescolares tienen carácter voluntario y están sujetas al consentimiento de los padres, “sin que pueda existir discriminación alguna para el alumnado que no participe en ellas”. Además, Castilla y León cuenta con un Plan Regional de Atención a la Diversidad en la Educación cuyo objetivo es “impulsar medidas y programas de educación en igualdad y contra el racismo, la xenofobia, la homofobia y la transfobia”. Así que tiene razón Alfonso Fernández Mañueco cuando aseguraba ayer que el veto no se va aplicar en Castilla y León, “porque en las aulas de la Comunidad no hay adoctrinamiento”. El presidente del Ejecutivo autonómico recomendaba ayer a los padres que detecten algún tipo de adoctrinamiento a sus hijos o una situación que vulnere las leyes que acudan a la Inspección Educativa para que tome cartas en el asunto. Y no hay más.

Al final, quienes más pierden son los padres y los niños, porque en lugar de ocuparse de elevar el bajo nivel de la enseñanza en nuestro país, los responsables de la cosa pública se dedican a montar batallitas con los pins. La cortina de humo perfecta para Sánchez