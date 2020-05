Hablamos raro. Decimos ‘nueva normalidad’ y sorprendentemente nos gusta. Sin reparar en que una ‘nueva normalidad” es una anormalidad.

Y yo no quiero una ‘nueva normalidad’, quiero lo de siempre, lo que tenía, y que vuelva cuanto antes, que nadie me robe un segundo. Quiero mis bares, mis restaurantes sin mampara, quiero comprarme ropa y no mascarillas. Quiero mi vida anterior, ver a mi hijo jugar al fútbol, abrazar a mis padres... y me lo prometen si acaso a largo plazo y con letra pequeña.

Si hubiera un mínimo de interés por la normalidad, hace tiempo que existiría un pacto de partidos. Es difícil comprender cómo quien gobierna una crisis que arrasa 24.824 vidas esté asentado en la soberbia de primero informar a la sociedad y luego mostrar el decreto a las comunidades. Así es imposible disponer de una ruta común para salir pronto de esta. “Este virus lo paramos unidos”... ¿Y esta tomadura de pelo?

Es difícil de explicar que Illa, sin infraestructura, no pidiera ayuda. Incomprensible que, como denuncia Barbacid, el Gobierno no haya llamado a la puerta de los científicos para salvar vidas. Tampoco que se opte por un tardío e incompleto estudio de seroprevalencia. No es normal que no se escuche a los que abogan por test variados y masivos. O que nos digan que no hay dinero para ellos, cuando salvan vidas y evitan malgastar en Ertes. No es normal que nadie discuta la eficacia del test ELISA para el COVID, que además en su momento se hiciera a toda la gran cabaña ganadera de porcino para frenar el virus de la peste, y ahora nos vendan que no tenemos capacidad para que nos salve a nosotros. No es normal que elaboren un plan sin saber los contagiados. No es normal que no sigan a Alemania, que prevé hasta 4,5 millones de test a la semana y ya se abastece de vacunas contra la gripe.

Vamos hacia una anormalidad porque el Gobierno da pasos que nos alejan de la normalidad. No es normal que propusiera llevar a los niños al ‘súper’, ni tanta compra de material defectuoso, tanta corrección. No es normal que busquen el sábado o el domingo como día de experimento para las salidas... No es normal que Margarita Robles sea la única ministra que se emociona pensando en los fallecidos cuando antes el PSOE siempre sabía acompañar tan bien. No es normal que echemos de menos al Rey.

Si la nueva normalidad es la anormalidad de no poder mandar un mismo mensaje a más de 5 personas en las redes, no la quiero. Si se trata de depender del Gobierno para comer, tampoco. Si es seguir en la prisión hasta julio, me planto.

Y me cuesta reconocernos como sociedad. Nosotros que lloramos hasta por el abuelo de Heidi, vivimos hipnotizados con la curva y olvidamos que detrás hay personas, duelos. Nosotros que nos desgarramos por el pequeño Gabriel, celebramos que nos dejen 281 personas en un día. No es normal. Nosotros que somos una sociedad de besos y abrazos, donde la familia es lo primero, hemos llegado a ver normal que mueran nuestros mayores.

Tendrá que ver que se oculten féretros, llantos, gritos... que llevemos meses sin lágrimas en la tele y eso que no ha pasado un día sin cientos a los que llorar. Hemos vivido entre vídeos divertidos de sanitarios, como si hubieran echado los días en risas y no en salvar vidas y hasta en perder las propias. No es normal.

Nueva normalidad es la anormalidad que vivimos por un magnífico trabajo de márketing político que nos mantiene anestesiados con horario cerrado de aplausos. Y no quiero aplaudir más a sanitarios por jugarse la vida, o a trabajadores de residencias, o a los cajeros de supermercados... Quiero lo de siempre, lo que teníamos. Quiero que se detenga este goteo de muertos, quiero simplemente ir a trabajar sin miedo.

Me niego a pensar que tanto error pueda haber sido adrede para mantenernos callados, empobrecernos poco a poco y dominarnos, pero ahora mismo caminamos hacia esa visión que tanto le gusta a Pablo Iglesias. Si en cambio no es voluntario este estado de alarma perenne, solo queda que estemos gobernados por incapaces sin sentido común ni humanidad. Y las dos opciones son compatibles.

Quiero lo de siempre, lo de antes, lo nuestro. Pero vamos hacia la anormalidad y nos mostramos encantados. Disfrutemos del día, que hoy nos sacan de paseo.