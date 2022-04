La agenda de Feijóo

Amuchos les parecerá una tontería, pero teniendo en cuenta que la supervivencia en el mundo de la política de nuestros días depende tanto de las apariencias y la propaganda como del ejercicio atinado y sensato del oficio, qué días más angustiosos tiene que haber pasado Feijóo en busca de la excusa para evitar la foto de hoy en la investidura de Mañueco con sus nuevos aliados de la ultraderecha.

Y qué cara de satisfacción y alivio cuando la secretaria le comunicaría que podría hacerse coincidir con una reunión con los agentes sociales, que podía colar y servir para evitar los flashes en Valladolid. Mira por donde ahora los representantes de la CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, que se reunirán con él, van a salvarle ante la parroquia más reaccionaria que quería verlo abrazado haciendo piña en Valladolid con ese nuevo gobierno frankenstein recién florecido.

“¿Pero Alberto cómo vas a dejarme plantado en un día tan especial?” le llorará Mañueco por teléfono. “Lo siento Alfonso, son imponderables de última hora del nuevo y ocupadímo líder que ahora soy. -le contestará el gallego-. Y tal vez le añadirá si le pilla con mal despertar: “Aparte que serás muy consciente del tremendo lío en que me has metido por tu disposición a ser presidente cuanto antes y a cualquier precio. Y a mí que me habían dicho que eras tan tolerante y moderado como yo y de pronto alucino viéndote explicar con balbuceos eso de que la emigración ordenada es precisamente eso: or-de-na-da. Manda carallo”.

Feijóo, por tanto, que es verdad que se encaminaba dubitativo y vacilante, dando una de cal y otra de arena, a liderar el partido que había dejado hecho unos zorros la pelea Casado-Ayuso, finalmente lo tiene clarísimo contemplando la luminosidad de las nuevas encuestas que ya detectan la recuperación de aquellos votos que Vox había arrebatado al PP. Allá Mañueco con sus pactos y su piña gubernativa. Déjenme a mí circular cómodo por la vía del centro, ajeno a esos ramalazos que intentan equiparar la bofetada de un cuñado a otro en la cena de Navidad con la violencia machista, el cambio climático con un chaparrón pasajero, el estado autonómico con una feria inútil y derrochadora y el populismo con la política seria.