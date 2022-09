Justicia autoservicio

La separación de poderes da auténtica urticaria a algunos sectores políticos en España. Es una especie de pánico a no controlarlo todo para que, cuando sus vergüenzas queden al descubierto, haya una gran manta zamorana con la que taparlas y aquí paz y después gloria. El PSOE de Sánchez es experto en maniobrar para lograr ese objetivo más propio de repúblicas bananeras. Resulta pasmosa la impunidad con la que está manejando la Justicia. Nadie dice absolutamente nada. Sus socios de Gobierno, como buenos comunistas, le apoyan sin fisuras y la oposición no hace sangre a pesar de la erosión que supone para nuestro sistema democrático.

Un buen ejemplo fue el nombramiento en su día de esa pústula llamada Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Un escándalo sin precedentes al tratarse de uno de los perfiles más sectarios y politizados que ha ocupado este importante cargo. No pasó nada. Dinamitó el organismo durante los más de dos años que estuvo al frente antes de darle el relevo al jurista salmantino Álvaro García Ortiz.

Pero lo que puede adquirir tintes castristas o chavistas es el posible indulto al malversador José Antonio Griñán. Solo el hecho de planteárselo resulta abyecto. Pero claro, como el dinero público no es de nadie, tal y como dijo la erudita Carmen Calvo, parece que las fechorías cometidas en el escándalo de los ERE son peccata minuta. Solo la cercanía de la cita electoral de 2023 podría evitar que Sánchez asaltara por enésima vez la Justicia para utilizarla en su beneficio. Dicen los defensores del indulto, algunos de los cuales son destacados exdirigentes sociales que parecen estar completamente seniles y ¡hasta Vicente del Bosque y Martín Villa!, que el expresidente andaluz no se enriqueció personalmente. De ser así, se trataría de un dato secundario. Lo importante es que consintió y conoció el mayor escándalo de corrupción que se ha producido en España si nos atenemos a la cantidad de dinero sisado a las arcas públicas. Esa es la clave de una sentencia demoledora que en Moncloa ya se está utilizando en los baños a modo de papel higiénico un poco áspero.

Lo preocupante es que en esta fatídica legislatura hemos asistido a otros inaceptables indultos políticos como el de los golpistas catalanes y la expresidenta de Infancia Libre. Analizándolo fríamente resulta de un totalitarismo extremo tener los santos bemoles de decirle a los jueces: vuestro trabajo es una solemne basura y ahora vengo yo a arreglarlo porque tengo que contentar a mis aliados y amiguetes. Así de simple y de grave.

Si al menos fueran coherentes, algo que con esta clase de personajes es pedir mucho, indultarían a todos los que han cometido delitos similares. En el caso de Griñán, deberían también amnistiar a los otros 44 malversadores que cumplen en estos momentos condena en las cárceles españolas. Al menos en este asunto, el ala comunista del Ejecutivo no está dispuesta a tragar con semejante ignominia lo que dibuja un escenario muy interesante al que poder asistir con un buen tanque de palomitas.

Pero el objetivo de Sánchez no es tener que recurrir a sus sectarios indultos una vez que las condenas están sobre la mesa. Para no pasar por esa vergüenza, pretende influir en las mismísimas sentencias. Ahí radica el motivo del bloqueo intolerable que vive desde hace casi cuatro años el Consejo General del Poder Judicial. No olvidemos que la mayoría de las asociaciones de magistrados y el propio PP propugnan un cambio de modelo para que sean los jueces los que elijan a los jueces. Lo que viene siendo la separación de poderes como Montesquieu manda. Sin embargo, desde el PSOE no quieren ni oír hablar de una propuesta que, si se votara por los españoles, contaría con el respaldo de la inmensa mayoría. Esa es la clave de una paralización insólita en Europa y que nos debería avergonzar a todos menos a una izquierda que solo tiene meta: modelar una Justicia autoservicio.