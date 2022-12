25 de noviembre: Rufián llama fascistas a los jueces. 15 de diciembre: el presidente del Gobierno asegura que la “derecha jurídica” atropella la democracia. Día 16: Bolaños, bulldog de Sánchez, advierte que “nadie” puede parar el funcionamiento democrático de un Parlamento y se refiere ni más ni menos que al Constitucional.

Antes ser juez era lo más. A partir de lo que ha dicho el presidente del Gobierno, resulta que el juez es el que pisotea el Derecho con un pie u otro en función de si es conservador o progresista. Y resulta que como los partidos políticos -en este caso PSOE y PP- han manoseado tanto la elección de jueces con un reparto vergonzoso y chapucero, pues ahora gran parte de la ciudadanía cree al presidente. Estamos en el momento más grave de España en años.

No hay más líneas rojas que pueda sobrepasar un presidente del Gobierno pero nos hacemos a todo. Se aprueba la Ley del Aborto el jueves y parece que ya llevaba en vigor tiempo esa barbaridad de que las niñas de 16 años puedan abortar en absoluta soledad; se mueve una comita en la ley del “solo sí es sí”, ese bodrio que rebaja penas a violadores, y no pasa nada porque no se haya retirado de inmediato aunque solo sea en apoyo de tantas mujeres destrozadas y como prevención. Hasta derogar la sedición o rebajar la malversación es ahora lo de menos después de las palabras de Sánchez, esa traca final para acabar con el Estado de Derecho.

No hay niño, al menos de la EGB, que no recuerde que hay tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y no hay libro de texto en el que no figure aquello de que “la garantía del respeto a las libertades individuales y el ejercicio de la soberanía popular radica precisamente en la separación e independencia de los tres poderes”. Y las graves declaraciones del presidente atentan precisamente contra el Estado de Derecho.

Con Sánchez hace tiempo, desde la pandemia, que el poder Legislativo quedó diluido como un azucarillo en un mar de decretos leyes (todos los gobiernos los utilizaron pero ninguno con tanta intensidad) y ahora el presidente acaba de dar el golpe de gracia al poder Judicial. España es en este momento la Cataluña del “procés” y nuestro presidente actúa como Puigdemont, solo que para nuestra desgracia Sánchez no quiere irse de España sino quedársela y por eso vamos hacia un solo poder, el Ejecutivo, como en las repúblicas bananeras.

Ahora tenemos un presidente del Gobierno con hoja de ruta para ser el rey sol. Unos partidos independentistas que estarían ilegalizados en Alemania o Portugal y a los que aquí Sánchez les ha dado la llave del futuro de España, a la que odian. Tenemos a unos ministros encantados con Sánchez y a otros enamorados solo de su sillón -¿dónde está Margarita Robles?-. Tenemos unos barones socialistas revoltosos de cara a la galería porque si Page y Lambán están hartos y el PSOE, como parece, ya lo domina por entero Sánchez, deberían marcharse por dignidad, por coherencia... o dejar de reírse de nosotros. Tenemos políticos -lo expresan bien Serrada y Bermúdez de Castro- que transmiten a la sociedad que el choque PSOE-PP está en el control de las instituciones por parte de los partidos y no debería ser ese el debate porque la sociedad está harta. Y tenemos una derecha que no se entera de que solo unida o coordinada puede acabar con Sánchez. Pero Vox hace el ridículo en Madrid y Feijoó no abandona el papel de “pagafantas”, cuando ahora el momento exige que sea el mismo que se enfrentaba en Galicia a la entonces “poligonera” Yolanda Díaz. España está en el desguace de Sánchez. Es así, aunque el propio presidente pretenda hacernos ver que dirigir a los jueces desde el Ejecutivo y enfadarse si no le hacen caso, es lo normal.

“Éramos felices y no nos dábamos cuenta”, decíamos cuando nos sorprendió la pandemia. Lo que tenemos ahora y a lo mejor luego echamos de menos se llama democracia.