Se va a arreglar la calle Juan de la Fuente. Estaban tan hundidos los adoquines que ibas en el coche y las carnes se desplazaban a un lado y a otro como si hubiese fuerte marejada, y salía uno a la calle de San Pablo con la cabeza descolocada. Fuera adoquines, que es munición de vándalos. No son tiempos para este elemento, que antaño soportaba carros y carretas, pero ahora no puede con tanto vehículo a motor. Y no será la última calle adoquinada en pasar por la reforma. Está dedicada esta calle a un alcalde, Juan de la Fuente, que fue un verdadero héroe en otra pandemia, la del cólera de 1885, que comenzó el día del Carmen de aquel año y afectó de forma especial a los vecinos de calles próximas al Arroyo de Santo Domingo y al de La Palma, y a los del Barrio de Santiago y los Milagros, o sea, a las calles más miserables en todos los sentidos. Hay un informe del doctor López Alonso sobre aquella epidemia demoledor. Aquel Arroyo de Santo Domingo, las propias orillas del Tormes, con sus tenerías, la esgueva de la Palma y la falta general de sanidad en las aguas fueron el caldo propicio para el cólera, y Juan de la Fuente iba de un lado a otro y buscaba recursos por todas partes. Al final no quiso homenajes y siguió negociando en Madrid lo mejor para sus paisanos. Esta calle lleva su nombre desde 1889. No pudo evitarlo.

A un lado de esta calle estuvo el convento de los Trinitarios Descalzos con su imagen de Jesús Rescatado, que este año no tendrá besapiés ni procesión. La devoción va por otro lado. Fue aquel convento presidio o correccional de los de antes, que tanto criticó Dorado Montero, que moría un día como hoy, 26 de febrero, de 1919. Correccional y más cosas, como casa de caridad o mendicidad. A un lado de la calle el hambre, en el otro las golosinas de las Dueñas, que dieron hasta aquel 1889 nombre a la calle: de las Golosas. Hoy, aquello, con los Juzgados, la escultura a Góngora de Severiano Grande, unos jardincillos y los nuevos edificios no es ni sombra de lo que fue. Y ya verá cuando se arregle el suelo.

Por aquellos años, en 1884, un tipo extraordinario, Fernando Araújo, publica “La Reina del Tormes”, un avance de lo que quería que fuese una Historia de Salamanca, que no pudo ser y se quedó en guía. Escribe Araújo de muchos asuntos y entre ellos de los oficios de los salmantinos. Había, por ejemplo, catorce vertedoras, que eran mujeres que aprovechando la noche vertían en los arroyos de Santo Domingo y La Palma las aguas sucias de las casas, que iban a parar a un río donde veinticinco lavanderas ejercían su oficio en bancas alquiladas. Se lo pusimos tan fácil al cólera, como al Covid las pasadas navidades. En aquel informe de profesiones hay un apartado que llama la atención: siete paisanos declaran de profesión “De lo que salga”. Siete. Me pregunto cuántos están hoy a lo que salga. Quizá mano sobre mano, porque no sale nada. O es posible que con la mano dispuesta a trincar lo que salga o aceptarlo. Es un signo de nuestros tiempos: esperar que salga algo. La Encuesta de Población Activa o los datos mensuales del paro (en breve los tendremos) los llaman de otra manera, pero están ahí, esperando un trabajo, buscándolo, de lo que sea, de lo que salga. Como es un signo de nuestros tiempos esa tecnología de la que tanto dependemos y argumenta “Días de euforia”, de Pilar Fraile, salmantina, premio de la Crítica de Castilla y León, y lo es de Salamanca la actividad cultural, que regresa. Abren salas de arte, museos, vuelven la música y el teatro. Por fin. Por fin.