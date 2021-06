Jarabe 2040 para Cataluña

Sánchez no ha encontrado mejor manera de espantar el fantasma de la derrota en Madrid que metiendo a su Ejecutivo otra vez en el estúpido bucle de la negociación con Cataluña que lleva al choque de trenes. Porque el ‘homo sapiens’ no es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra: existe una subespecie, el ‘homo gubernamentalis’, que en nuestro país lleva cuarenta años tropezando con el pedrusco de las conversaciones con los separatistas y no escarmienta.

Felipe González les concedió competencias y recaudación de impuestos a mansalva, convencido de que la carnaza serviría para amansar a las fieras y no sirvió sino para envalentonarlas. José María Aznar elevó la apuesta con más cesiones mientras hablaba catalán en la intimidad y se rieron de él. José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en un nacionalista más, convencido de que lograría pastorearles hasta el redil del federalismo autorizando un Estatuto que rompía España. Solo consiguió encender la mecha de la insurrección. Mariano Rajoy les dejó hacer y después montó una oficina en Barcelona, con Soraya Sáez de Santamaría al frente, para comerciar con los rebeldes, y les chulearon a ambos. Su receta mezcla de indolencia y candidez llevó al estallido del golpe de Estado.

Ahora Sánchez vuelve a las andadas, con una relevante diferencia respecto a sus fracasados predecesores: no lo hace con la intención de acabar con el problema, sino que sus aspiraciones se limitan a contentar a los golpistas para mantenerse en el poder dos años más.

A Su Sanchidad los indultos no le plantean ningún impedimento moral. Después de haber pactado el Gobierno con comunistas bolivarianos y de apoyar su legislatura en los herederos declarados de ETA y los supremacistas catalanes, el insulto a la Justicia y a todos los ciudadanos que conlleva el perdón a esta tropa de sediciosos que no solo no se han arrepentido sino que anuncian que volverán a atentar contra la unidad de España, supone tan solo un paso necesario, justificado por la necesidad de seguir durmiendo en La Moncloa.

Y la reapertura de la Mesa de Negociación, en la que se acabará sentando el preso Junqueras, forma parte de ese escenario de distensión que tantas veces hemos visto montar y que acaba de manera ineludible en desastre. Porque unos piden lo que los otros no pueden dar y los otros ofrecen lo que los unos no están dispuestos a admitir. De ahí saldrá, como ha ocurrido tantas veces en el pasado, un Gobierno de la nación más débil y unos golpistas más fuertes, más decididos a continuar la senda de la rebeldía.

Visto de esta forma, como un ciclo de acción-reacción en el que siempre ganan los mismos, parece como si el problema catalán no tuviera remedio. Y no es así.

Para devolver a Cataluña a la normalidad solo existen dos caminos. El primero pasa por remitir la reivindicación independentista al artículo 168 de la Constitución, donde se abre la posibilidad de un referéndum de independencia si lo aprueban dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado, con nuevas elecciones y otra vez dos tercios de ambas cámaras. Y a continuación referéndum nacional para que decidan todos los ciudadanos españoles.

Y el segundo consiste en aplicar un Plan 2040 que revierta el lavado de cerebro al que el Plan 2000 del ‘capo’ Jordi Pujol ha venido sometiendo a la sociedad catalana. Llevan más de treinta años persiguiendo todo lo que huela a España, colocando a supremacistas y separatistas en todas las instituciones políticas, sociales, culturales y deportivas, utilizando los medios de comunicación para aleccionar en el odio a España, tergiversando la historia para inventar una nación catalana que nunca existió, imponiendo el catalán y persiguiendo el castellano. Sería darle la vuelta a todo.

Así que... jarabe 2040. Es más complicado que sentarse a una Mesa y bajarse otro poquito más los pantalones. Pero a la larga daría mejor resultado.