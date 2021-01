Invierno en la cañada

Por obvio que parezca, conviene recordarlo: nadie pasa necesidades por gusto. Mientras Filomena nos atraviesa dejando un manto blanco de nieve y hielo, cerca de cinco mil personas que viven en los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana permanecen sin suministro de electricidad. Casi la mitad son menores.

En los últimos tres meses, varias decenas de vecinos se han intoxicado por monóxido de carbono. No es sano encerrarse bajo cero con una estufa, pero la alternativa es la hipotermia. Sin corriente no hay luz para hacer los deberes, ni para mantener esa higiene que ahora hace más falta que nunca. Se necesitan tres días para secar la ropa y la cocina se reduce al mínimo porque no hay energía suficiente para que la carne se pueda comer. Al caer la noche, los generadores restablecen la banda sonora de esta triste película. Florecen en las calles las hogueras en las que se quema cualquier cosa y en casa, en la chabola, ropa y más ropa; mantas y más mantas. Oscuridad y frío, mucho frío. Felices fiestas, feliz año nuevo.

Las víctimas se manifiestan. Desde el párroco hasta el Arzobispo se han hecho eco de sus quejas. Cáritas ha exigido soluciones. Hace semanas que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció la situación y reclamó que se dejase de estigmatizar a inmigrantes o romaníes; a los pobres que allí viven, en definitiva. El sufrimiento de todos estos seres humanos no se justifica porque haya un atajo de sinvergüenzas que roben corriente para dedicarse al cultivo bajo techo de la maría. Nadie aguanta el mal por gusto, no lo olvidemos. Seguro que esos traficantes estarán bien abrigados.

El drama de la Cañada Real nos sitúa de nuevo ante la insensibilidad de los gobernantes. Hace más de tres años, Gobierno, Comunidad y Municipio acordaron las vías para resolver la precariedad del mayor asentamiento irregular de Europa. Una vez más, la inclemente ineptitud de los partidos ha convertido este problema en campo de batalla y, mientras se culpan mutuamente de la situación, las plantaciones indoor siguen produciendo. Las infraestructuras son tan precarias como antes y seguimos sin redes ni contadores. Cientos de familias esperan con resignación, encogidas, a que la tormenta pase, sabiendo que su gran delito consiste en ser vulnerables. Seres humanos vulnerables.