Me regalan hace solo unos días uno de esos libros que atraen ya antes de abrirlo. Su título es un eficaz reclamo para los que alguna vez se hayan acercado al tema, el diseño de su portada es limpio y relevante, la maquetación convincente, los contenidos muy bien documentados y expuestos.

El libro, editado en Letras Corsarias en 2022, lleva como título ‘Antología de la British Invasion’. Sus autores son Iñaki García y Álvaro Ortega; Álvaro Recio ha contribuido con su revisión ortotipográfica.

El libro se orienta plenamente en la dirección que el título señala. Tras los seis años de feroz guerra mundial, tiempos de “sangre, trabajo, lágrimas y sudor” (W. Churchill), los Estados Unidos de América están consolidando un poder de sólidas raíces, en parte vinculadas a una extensa y fértil ‘guerra fría’. El dominio se manifiesta en todas las facetas: la economía y el comercio, la industria, la arquitectura y las artes, el cine, la vida cultural en general (incluida la música), el poder militar, etc.

García y Ortega explican cómo la postguerra se orienta en Europa hacia la pobreza en los años 50 y 60 del pasado siglo. La ayuda norteamericana, destinada a socorrer a los países que habían sufrido más los efectos destructivos de la guerra, refuerza el papel dominante de los Estados Unidos. Incluso en el plano musical: es natural que se ejerza una clara influencia sobre los países dominados: en Europa se atiende a la música de jazz, al blues, a la country music, a las primeras manifestaciones del pop-rock. Pero hizo falta que la marmita del pop-rock británico empezara a derramarse en manos de jóvenes que, por vez primera, no seguían el modelo de las generaciones previas. Y no solo en la música.

García y Ortega repasan con detalle (y con cierta fascinación) la historia de cuatro muchachos de Liverpool que en los fríos de febrero viajaron a América para subvertir, esto es, para trastornar o alterar el orden establecido, para invadir el escenario con sus nuevas pautas musicales y, en general, culturales.

Pero la invasión es diferente del simple éxito: fueron decenas de grupos, intérpretes, instrumentistas, técnicos, etc., los que formaron parte de esa invasión. He aquí unos cuantos nombres (váyase al libro para conocer su historia musical): Sandy Shaw, Gerry and the Peacemakes, Billy J. Kramer and the Dakotas, Freddy and the Dreamers, The Hollies, (me salto el orden cronológico) The Rolling Stones (o los Stones, mejor que los Rolling). Y así, hasta cientos.