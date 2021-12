SOMOS un territorio de Conchas –también por la Casa de las Conchas—de Concepciones –fuerte incluido allá en Aldea del Obispo, en la Raya—e Inmaculadas. Grandes Inmaculadas, como la que preside la Clerecía, o más menudas, como la de Gregorio Fernández, de la Cofradía de la Vera Cruz. Frente a la imponente Inmaculada de Ribera, en la Purísima, está la popular, anónima y acuchillada de la Capilla del Desagravio, en la Catedral Nueva, cuya historia nos reveló Florencio Marcos en su “Historias y leyendas salmantinas”, como nos reveló también el papel universitario en la proclamación, juramento y defensa del dogma de la inmaculada concepción de María con dos cuadros universitarios representativos, el de Francesco Caccianiga, que preside la Capilla Universitaria, y otro, menos conocido, de Martín de Cervera. Hay todo un rastro del dogma y la devoción por Salamanca trazado por el experto en patrimonio de la Diócesis Gil Rodrigo. Un rastro que llega al Prado, donde se guarda el boceto de Goya de una Inmaculada para el Colegio de Calatrava, pero pasa por los órganos catedralicios, el Cielo de Salamanca, el Aula Magna de la Universidad Pontificia o el Museo de Salamanca.

Luego están nuestras Inmaculadas, Conchas y Concepciones. Concepción Miguélez, alcaldesa de la teresiana Alba de Tormes, Conchi Lillo, investigadora, divulgadora y “foodie” en ratos libres o Concha Jerez, artista extraordinaria. E Inmaculadas como Inmaculada Rodríguez, que presidió hasta hace poco la Asociación contra el Cáncer, Inmaculada Sánchez Barrios, directora de Igualdad en la USAL, Inmaculada Benito, referencia del Turismo en Baleares, o la activista vecinal Inmaculada Cid. Inmaculadas de Farmacia, que tienen a la Inmaculada Concepción de patrona: Inmaculada Velasco, Ortega, Galván, Gallego, Martín, Pérez... Esta fiesta de la Inmaculada Concepción no es una más, ni en la calle ni en la casa. Y se celebra, vamos que se celebra, como se celebró claustro universitario y juramento de doctores universitarios para proclamar y defender el dogma en 1618. Después, también en 1618, ante la Virgen de la Vega, juraron las autoridades civiles. Y más tarde, en 1653, eclesiásticos. Mientras, las calles se llenaban de imágenes pintadas o esculpidas de la Inmaculada, o símbolos marianos. Una noche, uno de esos cuadros, en la calle de San Pablo, fue acuchillado y ahí tiene la catedralicia Capilla del Desagravio y crónicas que hablan de los rezos y procesiones de entonces por la salvajada. La policía de la época no fue capaz de localizar al autor o autores del atentado, pero seguro que se les excomulgó in absentia. La historia, que no leyenda, y otras más las localizó y publicó don Florencio Marcos, teólogo, canonista y humanista salmantino, bibliotecario universitario y archivero catedralicio, entre otras ocupaciones; medalla de plata de la Ciudad y la Universidad de Salamanca. En 1992 se le otorgó un paseo entre Chamberí y Tejares. Dejó tras de sí un catálogo de publicaciones y estudios que marea.

Por referencias así el 9 de diciembre de 1988 nos declararon Ciudad Patrimonio de la Humanidad, cuyo grupo español preside ahora el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. Ser ciudad Patrimonio de la Humanidad es un orgullo, pero también una exigente responsabilidad, como pudimos comprobar cuando se quiso construir un aparcamiento en Los Bandos o un auditorio en el patio de las Adoratrices. Una responsabilidad para tener a la ciudad en perfecto estado de revista, como cuando tu suegra, por ejemplo, se autoinvita a comer, y sabes que va a desplegar el escáner a plena potencia. Pues eso. Una responsabilidad cara, sin duda, pero que da ingresos en forma de turismo.

Felicidades en tan señalado día a Inmaculadas, Conchas, Concepciones, a la farmacéutica en general, profesionales y aprendices de brujo, y miembros del Arma de Infantería de todos los rangos, sin olvidar que es también Patrona de España. Felicidades, repito.