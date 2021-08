Desde Salamanca es muy difícil darse cuenta. Con tal de volver a la actividad, muchas empresas salmantinas echan por tierra los precios, en una estrategia a la desesperada por atraer clientes. Ahí están los hoteles, regalando la segunda noche. Le dan a uno ganas de hacer una reserva en lugar de dormir en casa. Castilla y Leon, de hecho, es la segunda comunidad en la que los precios suben menos este año, solo después de Castilla la Mancha. Pero, aun así, respecto a julio de 2020, los precios han subido en julio de 2021 en Salamanca un 3,3%, según los datos del INE. Si tenemos en cuenta que el nivel de “estabilidad de precios” que marca el Banco Central Europeo (BCE) es aproximadamente de un 2%, ya comenzamos a ver que vamos por encima de lo deseable.

Esa inflación ya se está trasladando a los salarios, lo que da inicio a la espiral. La patronal del comercio y los sindicatos han pactado ya una subida del 0,5% este año y del 1,5% en 2022 para 10.000 trabajadores. A eso hay que añadir la subida de las pensiones y la revalorización del salario mínimo interprofesional. Y va a resultar imposible que las empresas no trasladen el aumento del precio de la electricidad a los productos y servicios que nos ofrecen. Todavía quedan los presupuestos generales expansivos y las ayudas de la UE para rescatar la economía, una lluvia de millones. Suena todo muy bonito, pero el efecto sobre los precios será inevitable.

Hasta ahora, cuando se daba un problema de inflación como el que se avecina, el BCE tiraba de la soga. Pero su nueva presidenta, la francesa Christine Lagarde, está reformando los estatutos para no estar obligada a tomar medidas. Hasta ahora, cuando en el BCE flojeaban con la ortodoxa monetaria, los “halcones” del Bundesbank alemán y la gente de Merkel les apretaban las tuercas. Pero a finales de septiembre hay elecciones en Alemania y Merkel se despide de la política, una ausencia que cambiará la Europa que hemos conocido durante las últimas décadas. Así que ya podemos ir contando con subidas de precios en los próximos meses, quizá años, sin que nadie vaya a poner freno a la inflación, que es el impuesto más injusto porque afecta mucho más a los pobres que a los ricos. En Salamanca seremos de los últimos en enterarnos, pero estar situados en la cola no significa que el dragón no tenga cabeza. Y el dragón, dormido durante años y crisis, está comenzando a despertar.