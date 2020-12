Inés, Inés... entre la vida y la muerte te quedaste con la segunda. Y no me hables solo de Ramón Sampedro o del francés Alain Cocq, cuya eutanasia suscribiríamos a lo mejor una mayoría... Con esta manga ancha a la que has dado respaldo háblame también de los demás, de esa paciente holandesa que al conocer su diagnóstico de alzheimer pidió la eutanasia en caso de perder la memoria y que 5 años después se arrepintió. Al final le fue suministrada la pastilla letal oculta en una taza de café y cuando se resistió a beberlo porque se temió lo peor, fue sujetada a la fuerza mientras le administraban la inyección final. La Justicia señaló que, conforme a la ley -parecida a la española- la geriatra no tenía que volver a preguntar a la paciente si deseaba la eutanasia.

Piensa también en aquel que atraviesa una mala racha que dura ya años y experimenta ese ‘sufrimiento psicológico intolerable’ que contempla la ley y que le permite solicitar la eutanasia y acabar con todo. ¿No sería mejor ayudarle a vivir que a morir?

Me dirás que Albert -Rivera- también habría votado a favor de la eutanasia y así lo dijo. La diferencia entre su sí y el tuyo es que en su caso era condicionado a regular los cuidados paliativos y tú has firmado un cheque en blanco. Parece que ya no sabes qué hacer para ganarte al votante del PSOE que aborrece a Sánchez.

Y no me digas que todo lo anterior es mentira, que es una exageración. Fíjate como no lo es cuando Holanda está dando marcha atrás ahora con una inversión mayor en cuidados paliativos porque los aparcó cuando empezó a aplicar la ley. Ahora que por fin ha empezado a investigar casos irregulares, se da cuenta de que situaciones como la de los enfermos de alzheimer o con problemas psíquicos crean un fuerte conflicto. La eutanasia se había convertido en la única alternativa ofertable a los enfermos llegados a la fase irreversible... e incluso ahora hay quien quiere ampliarla para mayores de 75 que estén sanos porque es más cómodo darles la inyección que un motivo para vivir. ¿Es esto una sociedad sana?

En España, tú lo sabes, los sufrimientos de la mayoría de pacientes son evitables aunque no se ha logrado que todos puedan acceder a los cuidados paliativos. Eso es lo que solicitaba Albert y lo que tú has pasado por alto. Esa inversión por la vida porque incentiva la investigación y sabes que para aquellas enfermedades en las que la opción es la eliminación del enfermo, se relaja la búsqueda de cura.

Con la eutanasia, la enfermedad terminal siempre será terminal, nunca existirá ese ¿y sí..? tan esperado. ¿Y si en el tiempo de prórroga avanza la investigación? ¿Y si gano a la depresión? ¿Y si cuando el médico me pregunta si quiero que me acelere la muerte no soy libre porque estoy en una situación de vulnerabilidad? Cada vez son más los enfermos holandeses que huyen a hospitales alemanes porque quieren esperanza. ¿No te das cuenta de que dejará de ser interesante cuidar a un enfermo incurable? Por no hablar de la despedida, Inés. Hasta para los perros hay familias que pagan cuidados paliativos porque necesitan psicológicamente que ese adiós a su mascota se sostenga en el tiempo.

Inés, tú que vas de ‘progre’, piensa en ese comunista luso que frenó la ley de la eutanasia en su país porque vio en ella un signo de retroceso social, una forma de negocio con la muerte anticipada y el freno de avances para aumentar la esperanza de vida. ¿No te hace pensar que sean tan pocos los países con una ley así? ¿No estudia un médico para la vida?

Diste tu voto sin el necesario debate social y respaldaste la trampa del Gobierno de tramitarla como proposición no de ley para saltar al Consejo de Estado, pese a que conocías la oposición del Comité de Bioética y de la Organización Médica. El CIS hace 9 años que no nos pregunta por la eutanasia. ¿Para qué? Si estáis Sánchez, sus frankestein... y tú, Inés, con derecho a decidir lo que nunca se debería aprobar sin consulta. Entre la vida y la muerte elegiste manga ancha para la segunda porque lo tuyo, oh contradicción, pinta a sobrevivir y a cualquier precio.