Independencia

ESTÁ Pedro Sánchez dictando condiciones a los pactos en Valladolid como si hubiera ganado él las elecciones. Y lo mismo pasa en Génova, en las baronías y hasta en las tertulias. Hasta ahora nos veían en Madrid como un granero al que ir a buscar votos de vez en cuando, para luego olvidar con rapidez, pero tras esta votación elevan el nivel de la afrenta y se permiten además decretar sin pudor con quién y bajo qué términos debe formar gobierno Mañueco. ¡Ya está bien! Los que han votado han sido los castellanoleoneses y quienes han de firmar el siguiente capítulo de esta historia son sus políticos. A nadie escapa que el resultado tiene lecturas a escala nacional, consecuencias para unos y otros partidos, pero el futuro de esta región no puede quedar supeditado a los intereses y estrategias de las sedes de Madrid. ¡Ya basta! Nos perciben como una prolongación de sus maniobras y nos reducen a una proyección de sus ambiciones, sin que ninguno de ellos mencione ni de pasada las necesidades de Castilla y León y sus habitantes. ¡Qué vergüenza! Solo nos queda la vía independentista. No territorial, ya me entienden ustedes, sino partidaria. Mañueco tiene que hacer uso responsable del voto de confianza de Génova y comenzar a explorar, a valorar puntos en común con unos y con otros. Tudanca tiene que reafirmar su mayoría de edad, dejar de esconderse tras abstenciones vacías de contenido y emanciparse de Ferraz para centrarse en prioridades para la región en la próxima legislatura. Y Vox tiene que repasar primero de democracia y recordar que a pactar no se va exigiendo de antemano sillones ni poltronas, sino con propuestas legislativas en la cartera, lo más trabajadas posible para contar con más posibilidades de ser aceptadas. En definitiva: ponerse todos a trabajar. Esa es la forma democrática de ser decisivos. Y a partir de ahí, todos ellos, a discutir, a escuchar y a poner por delante nuestros problemas y sus soluciones. El resto que se quede en su casa. Y sobre todo que se baje de ese tono de exigencia con el que aquí todo el mundo se cree con derecho a decirle lo que tiene que hacer a Castilla y León. Ni nuestra región es un títere de nadie ni la democracia se limita a sumar escaños. No estamos hablando de táctica ni de las consecuencias que el nuevo gobierno tendrá para elecciones o coaliciones en otros puntos de España. Hay mucho trabajo por hacer aquí. Entre todos los nuestros tienen que ponerse de acuerdo en cómo gestionar los retos que se nos presentan, que son los mismos para todos nosotros. Ya es hora de que nos independicemos de los unos y de los otros, como diría Unamuno, para que tomen las riendas los nuestros.